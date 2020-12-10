Лунный календарь комнатных растений на каждый месяц 2021 года: Неблагоприятные дни

В январе многие растения растут очень медленно, и уход за ними должен быть минимальным: полив, опрыскивание и протирание крупных листьев от пыли.

В лунном календаре отражена общая информация, которая поможет цветоводам определиться с днями посадки и пересадки растений

Комнатные растения требуют ухода круглый год, и заботиться о них лучше всего, сверяясь с лунным календарем. Рекомендации астрологов на 2021 год помогут как новичкам, так и профессионалам вырастить и сохранить прекрасный цветущий сад у себя дома.

Комнатные растения оживляют интерьер, помогают снабжать помещения кислородом и радуют прекрасными цветами. Но не все знают, что комнатные цветы важно выбирать не только по внешней красоте: некоторые из них являются вампирами и приносят неприятности. Перед тем, как принести в дом незнакомый цветок, эксперты рекомендуют познакомиться с его описанием, чтобы не навредить своей энергетике и не лишиться удачи.

В лунном календаре отражена общая информация, которая поможет цветоводам определиться с днями посадки и пересадки растений. Также в нем выделены дни, которые подходят только для обработки цветов от паразитов, обрезания засохших ветвей и прочего ухода за растениями.

Январь

В январе многие растения растут очень медленно, и уход за ними должен быть минимальным: полив, опрыскивание и протирание крупных листьев от пыли. Пересадку в этом месяце делают только в экстренных случаях.

Пересадка и посадка комнатных растений: 5-9, 16, 17, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 13, 19, 28, 29.

Февраль

Февраль — время, когда растения уже готовятся к выходцу из спячки, и цветоводы занимаются не только поливом, но и добавлением минеральных смесей, чтобы цветы вошли в фазу роста и цветения без стресса.

Пересадка и посадка комнатных растений: 4, 8, 9, 12-14, 17, 19, 23, 24.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 11, 15, 26, 27.

Март

В марте растениям нужно больше света, чтобы цветы не деформировались, а также увеличение светового дня и температуры. В этом месяце можно смело пересаживать цветы, а также сажать укоренившиеся отростки.

Пересадка и посадка комнатных растений: 4, 17, 18, 20, 23.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 13, 24-26, 28, 29.

Апрель

Весна — прекрасное время для роста и развития комнатных растений. Их перемещают ближе к свету, следят за увлажнением почвы и обрабатывают от возможных вредителей и заболеваний. В этом месяце посадка и пересадка растений в благоприятные дни даст им стимул к активному росту.

Пересадка и посадка комнатных растений: 3, 11-13, 16, 21-23, 29.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 5, 9, 10, 14, 24.

Май

В мае многие растения уже готовы к «прогулкам» на свежем воздухе, и если температура позволяет, их ненадолго выносят на открытые балконы, чтобы закалить. Такой подход помогает укрепить цветы и поспособствовать их активному развитию.

Пересадка и посадка комнатных растений: 2, 5, 12, 13, 15-17, 20, 24, 25.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 9, 11, 18, 26, 31.

Июнь

В начале лета многие растения активно развиваются, и в это время используют минеральные добавки. В июне растения также выносят на открытые балконы, однако берегут их от прямых солнечных лучей, чтобы не сжечь листья.

Пересадка и посадка комнатных растений: 3, 11-13, 16, 21-23, 29, 30.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 5, 10, 14, 24, 26.

Июль

Середина лета — прекрасное время для новых посадок. В это время приобретают новые цветы, высаживают растения на клумбы. Уход за комнатными растениями заключается в своевременном поливе, чтобы исключить пересыхание почвы.

Пересадка и посадка комнатных растений: 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 2, 10, 18, 24, 26, 30.

Август

Конец лета — время, когда растения вновь подкармливают, а также пересаживают разросшиеся цветы в более просторные емкости. В августе важно следить за температурой на улице, чтобы вовремя начать уносить цветы с балконов в вечернее время.

Пересадка и посадка комнатных растений: 3, 5, 6, 10-12, 14, 15, 17-19, 23, 31.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 7-9, 20, 22, 26, 30.

Сентябрь

В начале осени рост начинает замедляться, однако тем растениям, которые готовятся к цветению, важно обеспечить достаточное освещение и насыщенную минеральными добавками почву. Так удастся добиться активного развития бутонов.

Пересадка и посадка комнатных растений: 1, 8-11, 15, 16, 19, 20, 29, 30.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 5, 7, 18, 21, 22.

Октябрь

В октябре растениям важно продлевать световой день за счет ламп, а также обеспечивать комфортную температуру. Не стоит забывать и об умеренном поливе, а также рыхлении почвы.

Пересадка и посадка комнатных растений: 7-9, 12, 13, 16, 17, 21, 27, 31.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 1, 2, 5, 6, 14, 20, 22, 28.

Ноябрь

В ноябре многие растения начинают болеть из-за слишком сухого воздуха, и их чаще увлажняют, рыхлят почву, а также ставят рядом емкости с водой. Такой подход поможет избежать пересыхания листьев.

Пересадка и посадка комнатных растений: 2, 6-9, 13, 14, 17, 18, 23.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 5, 12, 15, 16, 19, 20, 26.

Декабрь

Начало зимы — время, когда растения стараются не тревожить. В декабре уход заключается в поливе и рыхлении почвы, а также в соблюдении температурного режима, чтобы растения не заболели.

Пересадка и посадка комнатных растений: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14-16, 21, 28-30.

Неблагоприятные дни для работы с корнями: 4, 12, 19, 23, 24.

Уход за комнатными растениями приносит радость и помогает расслабиться после напряженных трудовых дней. Такая терапия позитивно влияет на настроение и самочувствие, позволяя справляться со стрессом и дурным настроением. Комнатные растения также могут стать источником материального благополучия, если выбрать цветы, привлекающие деньги.

Источник: dailyhoro.ru