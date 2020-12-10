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Полное солнечное затмение состоится 14 декабря 2020 года: Что делать в любви и финансах в это время?

10:50 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Несмотря на то, что увидеть затмение получится не у всех, это событие окажет сильное влияние на каждого жителя планеты. Для того, чтобы обезопасить себя, важно узнать о том, как провести этот день.

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В середине декабря нас ждет значимое астрологическое событие

Последнее солнечное затмение 2020 года пройдет 14 декабря. Этот день будет сопряжен с многими рисками. Его влияние будет распространяться на все сферы жизни, и к нему нужно быть готовыми. Рекомендации астрологов помогут свести риски к минимуму.

В середине декабря нас ждет значимое астрологическое событие. Это солнечное затмение, которое пройдет в понедельник, 14 декабря. Такое явление нельзя оставлять без внимания: необходимо исключить неприятности, чтобы не стать заложниками проблем. Эксперты рекомендуют узнавать заранее о всех затмениях грядущего 2021 года, чтобы даже в дни с тяжелой энергетикой остаться на плаву и привлекать в жизнь позитивные перемены.

Астрологические особенности затмения

Декабрьское солнечное затмение пройдет в Знаке Стрельца, и астрологи приводят следующие факты о нем:

затмение будет полным;
начнется оно в 16:33, максимальной фазы достигнет к 19:13, окончится в 21:53;
полюбоваться на затмение получится в Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане и в Антарктиде;
время энергетического воздействия затмения — до 18 декабря 2020 года.

Несмотря на то, что увидеть затмение получится не у всех, это событие окажет сильное влияние на каждого жителя планеты. Для того, чтобы обезопасить себя, важно узнать о том, как провести этот день.

Финансы, дела и работа 14 декабря

Последнее затмение 2020 года — время трансформации сознания, когда появляется возможность пересмотреть планы и приоритеты, освободиться от внутренних блоков и начать путь к благополучию. День будет позитивным для тех, кто стремится к свету, и негативным для тех, кто попытается обманом привлечь в свою жизнь счастье. Финансовые операции 14 декабря могут быть опасны: есть риск поддаться на авантюры и лишиться накоплений.

В деловой среде не стоит гнаться за количеством, лучше обратить внимание на качество. В день затмения не стоит начинать ничего нового, особенно если нет уверенности в своих силах. Эти сутки предназначены для переоценки и смены приоритетов, а также для размышлений и планирования дальнейших побед.

Любовь и отношения во время солнечного затмения

Затмение — не лучшее время для выяснения отношений ни с близкими, ни с коллегами. В этот день чувства обостряются, и можно неосторожно спровоцировать скандалы и конфликты. Астрологи рекомендуют больше времени проводить в уединении, если эмоции никак не успокоить. День будет чреват вспышками гнева, и в таком состоянии многие могут принять неверные решения, отменить или исправить которые не получится.

Тем, кто находится в поисках отношений, в день затмения удача вряд ли улыбнется, а вот ошибиться с выбором будет проще простого. В понедельник астрологи не рекомендуют начинать новых отношений, дружеских, деловых или романтических, чтобы позже не разочароваться.

Настроение и здоровье в понедельник

Эмоциональный фон в день затмения будет нестабильным, и эти сутки важно провести в спокойном ритме, чтобы исключить конфликты. Понедельник 14 декабря будет днем, когда незначительные слова могут разрушить крепкие связи и даже начать вражду. Астрологи рекомендуют учитывать это, а также сохранять спокойствие в любых ситуациях, прибегая к дыхательным техникам и отказываясь от общения с большим количеством людей.

В день затмения нередки случаи обострения хронических заболеваний. Проблемы могут возникнуть с органами зрения и слуха. Также возрастает риск подхватить простудное заболевание. В понедельник важно заботиться о своем здоровье, исключить переутомление и повышенные физические нагрузки, не сидеть на сквозняке и по возможности обходить стороной места массового скопления людей. Укрепление иммунитета будет важной составляющей, и с понедельника можно изменить рацион питания, добавив полезные фрукты и овощи, и ограничить употребление крепкого чая и кофе, чтобы не провоцировать перенапряжение со стороны нервной системы. Отказаться стоит и от любых вредных привычек, в том числе не стоит засиживаться допоздна, проводя время за компьютером или телефоном и напрягая зрение.

В день затмения лучшим времяпрепровождением будет спокойный отдых, оздоровительные процедуры и отсутствие спешки. Коридор затмений завершается, и в этот период необходимо анализировать события, произошедшие с 30 ноября включительно, разобраться в возникших ситуациях и вынести ценные уроки на будущее.

Источник: dailyhoro.ru

14 декабря 2020 здоровье любовь особенности солнечное затмение финансы
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