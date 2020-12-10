Предсказания на 2021 год от старца Николая Гурьянова для России

Трудно себе вообразить, но предсказания старца Николая Гурьянова действительно всегда сбывались. Паломники ехали к нему отовсюду – не только из России, но и из других стран.

Предсказания старца Николая Гурьянова для России оказались пророческими

Предсказания старца Николая Гурьянова для России оказались пророческими. Об этом человеке известно, что родился он 24 мая 1909 года в Российской империи, прожил 93 года и умер 24 августа 2002 года в России. Всю свою жизнь он помогал людям. В период атеистического движения учил людей христианским истинам, предсказывал будущие события, а также никогда не отказывал никому ни в совете, ни в просьбе.

Как к старцу Николаю Гурьянову пришла репутация чудотворца

Для Николая Гурьянова жизнь означала служение Господу. Приняв безбрачие, он ушёл на службу в монастырь. Прихожане церкви брали с него пример того, каким должен быть истинный христианин. Однажды Гурьянов повстречался с неизвестным старцем, и тот сказал ему, что есть место на Земле, где Господь хотел бы, чтобы он стал жить.

Местом этим оказалось Псковское озеро, вернее, остров на нём. Называется остров Табаск. Гурьянов по мере своих сил и возможностей стал помогать местному населению, объяснял им, как нужно праведно жить, сам же он пошёл на службу в церковь.

О Николае Гурьянове, как о чудотворце, заговорили после того, как российская атомная подводная лодка затонула в водах Норвежского моря. Это случилось в 1989 году, а время спустя к старцу пришёл моряк – он, как оказалось, был одним из немногих, кто в той аварии выжил. Однако парень сказал, что это именно этот старец, вернее его образ, помог ему тогда выжить.

Когда моряк уже стал терять сознание, перед ним вдруг встал седой старец и спокойным тоном сказал: «Ты плыви, я буду молиться за тебя, и ты спасёшься». Открытое море, и вдруг моряк замечает рядом с собой бревно – за него-то он и держался всё время, пока не подоспели спасатели.

Предсказания старца Николая Гурьянова для России и их трактовка

К старцу Николаю Гурьянову в 1997 году пришёл паломник и спросил у него, какое будущее ждёт Россию. Провидец описал будущее, которое, по его мнению, ждёт Россию после президентства Ельцина:

следующий президент будет военным;

это будет погонная власть;

период правления его будет мал, как и сам правитель;



верующих и церковь вновь ждут времена гонений;государственный порядок будет подобен коммунистическому, с Политбюро;правление военного окажется неблагоприятным, а после него правление перейдёт к истинному Царю – Православному;люди, живущие ныне (1997 год), застанут это светлое время.

Трактовали эти пророческие слова старца следующим образом:

Путин имеет военное звание, как ранее служивший в КГБ;

погонной старец назвал власть, имея в виду, что она будет опираться на тех, кто носит погоны;

небольшим период правления действующего президента является по Божественным меркам, а не по временным;



под гонением на верующих людей и Церковь подразумеваются события, связанные с переписью и налоговым закабалением людей, а также пересчётом церквей по номерам;под коммунизмом с Политбюро понимается стиль правления – командный, однопартийность и приближённые во власти.

Такая трактовка вполне гармонично связывает пророчества старца Николая Гурьянова с нынешними временами. То, как описано происходящее в стране, имеет под собой реальную основу. Дело только за Царём Православным.

Предсказания для России, связанные с царём Николаем II

Обсуждая прошлое и будущее нашей страны, старец напомнил о царе Николае II. Он отметил, что России не удастся воспрянуть до тех пор, пока люди не осознают истину, связанную с последним российским императором.

По словам батюшки, в тот день, когда убили царя, ему в видении было показаны все те страдания, которые пришлось пережить Николаю и всей его семье. Всё это он пересказал своей матери, причём на тот момент ещё об этом известно не было.

Старец добавил, что именно по вине русского народа погиб царь, а за это нужно каяться. Без покаяния, беды не прекратят преследовать Россию. Необходимо с молитвой обращаться к Николаю II, потому что именно он может не допустить ещё одну мировую войну и другие потрясения.

Трудно себе вообразить, но предсказания старца Николая Гурьянова действительно всегда сбывались. Паломники ехали к нему отовсюду – не только из России, но и из других стран. И он безошибочно называл имя человека, рассказывал про грехи, которые тот успел совершить, и, что называется, наставлял на путь истинный, указывая на то, чего в будущем делать нельзя и к чему стремиться.

Будучи уже глубоким стариком, Николай Гурьянов и в 90-х гг. продолжал активно помогать людям, приезжавшим к нему за советом или помощью. Кроме того, он сотрудничал с государственными органами, помогая отыскать людей, пропавших без вести.

Источник: rsute.ru