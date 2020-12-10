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"Мебель-Комфорт": Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты

09:42 10.12.2020 Фото: Мебель-Комфорт
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Барная стойка это всегда преображение вашей кухни. В маленькой квартире она поможет сэкономить место и с успехом заменит обеденный стол.

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"Мебель-Комфорт" предлагает разные виды барных стоек для заказных кухонь

"Мебель-Комфорт" предлагает разные виды барных стоек для заказных кухонь.

Самые различные стилистические решения, размеры и материалы для вашей барной стойки можно заказать в нашей торгово-производственной фирме.

Барная стойка это всегда преображение вашей кухни. В маленькой квартире она поможет сэкономить место и с успехом заменит обеденный стол, а в большой станет отличной стилистической изюминкой и дополнит пустое пространство. Плюс барной стойки - еще одна рабочая поверхность.

Существуют выдвижные барные стойки, которые превращаются в большой обеденный стол, и не нужно бояться, что вся семья не поместиться за ней, это старые убеждения. Современные барные стойки способны взять на себя огромное количество функционала кухни, стоит только углубиться в этот вопрос, и отговорить вас от покупки стильной и современной барной стойки в "Мебель-Комфорт" будет просто не возможно.

Мебель-Комфорт" это:

- Кухни на заказ
- Стеновые панели с фотопечатью
- Обеденные зоны
- Шкафы-купе, двери-купе на заказ
- Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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