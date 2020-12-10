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Недвижимость

Не знаете, как правильно воспользоваться материнским капиталом? АН «Атлас» поможет

09:12 10.12.2020 Фото: АН "Атлас"
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АН "Атлас" - мы работаем, чтобы делать вашу жизнь легче и приятнее!

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АН «Атлас» поможет легко приобрести недвижимость с помощью материнского капитала

АН «Атлас» поможет легко приобрести недвижимость с помощью материнского капитала. Мы знаем все подводные камни и нюансы при совершении сделок с данным видом субсидий. Поможем соблюсти все рамки законодательства и грамотно взаимодействовать с пенсионным фондом РФ.

Расскажем вам о многочисленных особенностях использования маткапитала и дадим полную консультацию, стоит только позвонить!

АН "Атлас" - мы работаем, чтобы делать вашу жизнь легче и приятнее!

Более подробная консультация по телефонам: 3-25-50, 3-25-60 будние дни, 8-913-947-1808 в любое время. Или по адресу: г. Бердск, ул. О.Кошевого,6 оф. 2  АН Атлас, так же можете написать нам на электронную почту atlasberdsk@mail.ru

Источник: Раздел АН "Атлас" на сайте Весь Бердск

агенство недвижимости в Бердске материнский капитал покупка квартиры АН "Атлас"
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