С Днем Футбола поздравления в прозе и картинки на 10 декабря 2020 года

Отдавая дань уважения этой великой игре, был учрежден Международный праздник Всемирный День Футбола, который отмечается 10 декабря 2020 года.

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

Этот вид спорта по праву является одной из наиболее популярных на планете. В него играют миллионы человек, а международные соревнования приковывают внимание практически всех людей, собирают огромные стадионы и заставляют на время забыть о проблемах, ежедневных делах и неприятностях. Отдавая дань уважения этой великой игре, был учрежден Международный праздник Всемирный День Футбола, который отмечается 10 декабря 2020 года.

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Пусть каждая цель будет пробита мячом, пусть ворота счастья и везения сопровождают вас на пути. Пусть каждый забитый гол будет только в вашу пользу. Пусть захватывающая игра футбола несет вас вдаль уверенно. Пусть голы будут не только на поле, но в личной жизни, а преданные фанаты носят на руках, превознося лавры победы только над вами. Знайте — вы самые лучшие игроки не земле.

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Поздравляю с Всемирным днём футбола! Это праздник не только для футболистов, но и для заядлых фанатов-болельщиков, ведь футбол любят беззаветно даже те, кто критикует и дерется с болельщиками соперников, съедая тонны чипсов и выпивая литры пива. Желаем, чтобы победа всегда доставалась любимой команде, игроки сияли здоровьем и радовали прекрасной техникой!

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Поздравляю с Днем футболиста! Пусть футбольный мяч летит метко и быстро, прямо в ворота противника! Пусть блестят спортивные награды, и вся команда будет дружной, словно братья! Живите счастливо, в достатке и благополучии!

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В Международный день футбола, мы, мужчины, хотим поздравить всех – болельщиков, игроков команд профессионалов и любителей, арбитров и тренеров! Футбол – игра планетарного масштаба, и, кстати, Земля похожа на мяч! Пусть будет больше захватывающих матчей, достойных соперников и громких побед!

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Поздравляю с Днем футбола! До чего же замечательная это игра, вы согласны со мной? Давайте сегодня, дружно загадаем желание о том, чтобы наши громили противников в пух и прах, о том, чтобы всегда была дружная команда поболеть и отпраздновать победу!

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Древняя игра, футбол, сегодня покорила весь мир, так, что даже был учрежден специальный праздник – Международный день футбола! И сегодня, я хочу сердечно поздравить всех, кто причастен к этой захватывающей игре и пожелать им всего наилучшего!

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Ведь ты, когда был мальчишкой, гонял мяч во дворе, когда воротами служили пара деревьев? А сегодня – сбылась мечта детства, и ты вырвался в игры куда крупнее! Поздравляю с Днем футбола! Не знай поражений ни на поле, ни в личной жизни!

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Поздравляю с Днем футбола! Когда на поле собираются резвые, отважные игроки, и за них болеют миллионы поклонников этой замечательной игры, как не случится празднику? Пусть футбол будет самой популярной игрой в мире, и пусть ее игроки и фанаты будут счастливы!

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В Международный день футбола я спешу передать горячее поздравление тем, кто играет в него, и тем, кто болеет за игроков! Пусть ноги игроков будут резвыми, а у фанатов не кончаются лозунги в поддержку любимцев! Пусть те и другие живут очень счастливо!

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Интересных матчей, красивых голов, захватывающих игр Вам! Искренне поздравляю Вас с Международным Днем Футбола!

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Когда вы на поле, вся страна замирает у экранов, а кому-то из счастливчиков случается болеть за вас с трибун. Сегодня, в День футболиста, примите поздравления от преданных фанатов, а также наилучшие пожелания от меня лично! Счастья вам и удачи!

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Удалым красавцам-футболистам, на которых каждый матч надеется сильная половина человечества, в Международный день футбола я желаю громких побед и личного счастья! И конечно, я отдельно поздравляю тебя – главный козырь команды и любимца тренера!

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Поздравляю с Днем футбола! Трибуны – наш второй дом! Мы с вами – духом и бурной поддержкой, однако, в любом случае, обещаем вести себя культурно! А вы – наши горячо любимые игроки играйте так, чтобы непременно доказать и показать всей планете, что вы – самые лучшие!

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

С Днём Футбола - 10 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru, datki.net