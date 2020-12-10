Путинская выплата 10 000 рублей: Получат ли новое пособие в декабре 2020 семьи с детьми

Считают дни до Нового года не только в ожидании праздника мамы и папы всей России. Родители продолжают верить в обещания депутатов Госдумы на финансовую поддержку семей с детьми к Новому году 2021.

Семьи с детьми ждут существенные подарки от государства к Новому году

Считают дни до Нового года не только в ожидании праздника мамы и папы всей России. Родители продолжают верить в обещания депутатов Госдумы на финансовую поддержку семей с детьми к Новому году 2021. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к празднику.

К концу года депутаты Госдумы партии "Справедливая Россия" выдвинули инициативу о выплате 10 тыс. рублей в декабре 2020. Была ли она рассмотрена и одобрена правительством России? Сайт "Весь Искитим" обратился с этим вопросом к депутатам-инициаторам Госдумы. На вопрос редакции ответил депутат Олег Нилов.

- Инициатива находится пока на рассмотрении, - сообщил Олег Анатольевич 9 декабря.

- 2020 стал самым трудным годом за последние пару десятков лет, многие россияне особенно самые нуждающиеся оказались в сложной экономической ситуации, в связи с этим правительство могло бы прийти на помощь и провести единовременные денежные выплаты, - заявил председатель партии, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов. - Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В связи с этим предлагаю Правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

Парламентарий предложил выплачивать деньги по аналогии с летом 2020. Напомним, президент Владимир путин в июне этого года поручил ПФР выплатить на каждого ребенка по 10 000 рублей. Под эту волну попали дети в возрасте от 3 до 16 лит. Повторно выплату произвели в июле 2020 года, но уже всем детям - от рождения до 16 лет. К сожалению, дети от 16 до 18 лет поддержку от государства не получили.

- Это позволило бы им хотя бы в Новый год почувствовать, что государство о них заботится. Особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции, – заявил Сергей Миронов.

Депутат Госудмы Олег Шеин в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" поддержал инициативу. Но он посчитал необходимым расширит границы выплаты, и помочь всем детям до 18 лет.

Тем временем, семьи с детьми продолжают сбор подписей под петицией о выплате 10 000 рублей семьям с детьми. Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск" руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль, пока пенсионный фонд не готовится к выплате 10 000 рублей на детей в декабре 2020.