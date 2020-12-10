По каким правила выплатят зарплату за декабрь 2020 года: кто получит?

Новогодние каникулы в России будут продолжаться в наступающем 2021-м в период с 1-го по 10-е января включительно. На работу выходим 11-го числа. Из этого следует, что если срок выплаты зарплат за декабрь выпадает на каникулы, то она должна быть произведена в последний день уходящего года.

Если срок выплаты зарплат за декабрь выпадает на каникулы, то она должна быть произведена в последний день уходящего года

Как правильно выплачивать зарплату за декабрь 2020-го, и когда это нужно сделать? Остатки заработков необходимо выплатить до Нового года, либо платеж можно отложить до первого рабочего дня первого месяца следующего года? О чем нужно знать бухгалтеру – читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Сроки выплаты зарплат сотрудникам устанавливают работодатели. Следует отметить, что регламент на предстоящие календарные годы нужно прописывать в локальных актах организаций и предприятий. Это могут быть правила внутреннего трудового распорядка, положения по порядку оплаты труда, коллективный договор либо трудовой договор с подчиненным.

Зарплата за декабрь 2020 года: когда ее нужно выплачивать

Итак, мы уже определились с тем, что сроки выплат зарплат за декабрь находятся в прямой зависимости от того, что регламентируют внутренние акты российских компаний. Если в них отмечено, что заработки сотрудников за вторую половину месяца производят в период с 1-го по 10-е число, то выплаты за декабрь они должны получить до 31 декабря 2020-го включительно.

Перенос срока выплаты зарплат на первый рабочий день после рождественских каникул не будет правомерным по следующим причинам:

законом предусмотрена обязанность работодателей выдавать сотрудникам зарплаты не реже, чем дважды в месяц (это регламентировано 136-й статьей ТК РФ);

выдавать зарплаты за вторую половину месяца позволительно до 15-го числа того месяца, который следует за периодом начислений, и речь идет в данном случае о крайнем сроке;

если выплаты остатка заработка будут произведены 16-го числа либо позднее, работодатель будет привлечен к ответственности по статье 5.27 КоАП, а сотрудникам необходимо будет в таком случае обеспечить компенсации за задержку;

при сроке выплат, выпадающем на праздничные, выходные дни либо новогодние каникулы, зарплаты должны быть перечислены сотрудникам накануне, а именно – в течение последнего рабочего дня в преддверии таких дней.

Новогодние каникулы в России в наступающем 2021 году

Новогодние каникулы в России будут продолжаться в наступающем 2021-м в период с 1-го по 10-е января включительно. На работу выходим 11-го числа. Из этого следует, что если срок выплаты зарплат за декабрь выпадает на каникулы, то она должна быть произведена в последний день уходящего года.

Если же вышеупомянутые нами локальные акты работодателей закрепили сроком выплаты зарплат 11-е число либо позднее, то свои декабрьские деньги сотрудники получат только в 2021-м.

Когда выдавать декабрьские зарплаты: памятка для бухгалтеров

Бухгалтер непременно должен детально изучить, что именно прописано в локальных актах компании относительно сроков выплат зарплат как за первую, так и за вторую часть месяца.

Декабрьские зарплаты можно выдать сотрудникам в январе исключительно в случае, когда во внутренней документации фигурирует срок с 11-го по 15-е число. Дата выплаты в итоге придется на день, стоящий после новогодних каникул. Следовательно, начислять зарплаты сотрудникам заблаговременно – в декабре – работодателю не нужно. Однако, он вправе сделать это по личной инициативе, а потому может издать соответствующий приказ.

Источник: pronedra