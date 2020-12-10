Неимоверно дорогим будет цена медосмотра с 2021 года: будут ли сдавать анализы на алкоголь и наркотики

Врачи вправе самостоятельно подбирать метод обследования в случае наличия выраженных симптомов. Всем автовладельцам предстоит со следующего года сдавать кровь на специфический маркер. Справка будет обходиться в итоге ощутимо дороже, а на то, чтобы ее получить, потребуется намного больше времени.

Анализы недешевые: в общей сложности они будут обходиться в девять тысяч рублей

С 1 января наступающего года начнет действовать порядком нашумевший приказ российского Минздрава – документ, принятие которого откладывали ранее неоднократно. Речь идет о новых правилах медосвидетельствования лиц, управляющих автотранспортными средствами. Как будут выдавать медицинские справки водителям в России с 1 января 2021 года – читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Всем автовладельцам предстоит со следующего года сдавать кровь на специфический маркер. Справка будет обходиться в итоге ощутимо дороже, а на то, чтобы ее получить, потребуется намного больше времени.

Новые правила медосвидетельствования водителей с 2021 года: история вопроса

Весной прошлого года представители отечественного Минздрава вынесли на обсуждение общественности вопрос о целесообразности введения новых правил получения водителями медицинских справок. Специалисты ведомства тогда предложили обязать всех без исключения автовладельцев сдавать анализы крови и мочи в лабораториях наркологических диспансеров.

Сдавать мочу предполагалось на предмет наличия или отсутствия в организме водителя каких-либо психоактивных веществ, кровь – для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

Что такое CDT?

CDT является специфическим маркером, с помощью которого определяется регулярная алкогольная нагрузка. Другими словами, если водитель ежедневно употребляет спиртное до такой степени, что находится в состоянии опьянения, это неизбежно отобразится в результатах анализа.

Документ прописывает, однако, любопытную ограничительную планку по содержанию CDT – это 1,2%. Между тем, даже инструкция к данному дорогостоящему анализу регламентирует, что 1,2% – нормальный показатель с учетом всех погрешностей.

Эксперты акцентировали внимание на том, что если бы медицинские справки стали выдавать водителям на основании первоначальной версии приказа Минздрава, то в алкоголизме подозревали бы практически всех российских автовладельцев.

Сколько стоят анализы?

Анализы недешевые: в общей сложности они будут обходиться в девять тысяч рублей. Кроме того, на них необходимо время.

С появлением информации о том, что многострадальный приказ утвердили, и он начнет действовать с 22 ноября 2019-го, водители запаниковали. В медкомиссиях наблюдались огромные очереди из желающих получить справку по прежним правилам. Вспыхнул такой скандал, что даже Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подверг инициативу резкой критике.

Окончательное решение Минздрава РФ

Впоследствии на обсуждение был вынесен проект, из которого следует, что дорогостоящие анализы нужно сдавать лишь водителям с выраженными симптомами алкоголизма. Наименования теста на CDT в тексте документа уже не было. Его заменила формулировка «диагностика употребления алкоголя».

Проще говоря, врачи вправе самостоятельно подбирать метод обследования в случае наличия выраженных симптомов. Однако, официально о введении нового порядка Минздрав еще не объявлял.