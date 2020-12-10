Максимальный больничный 2020: Как рассчитать страховой стаж для больничного листа

Страховой стаж для больничного листа — очень важный показатель, поскольку именно он влияет на величину пособия, выплачиваемого работнику.

Страховой стаж для оплаты больничного листа определяется по записям в трудовой книжке и на основании иных подтверждающих документов

Страховой стаж для больничного листа — очень важный показатель, поскольку именно он влияет на величину пособия, выплачиваемого работнику.

Страховой стаж представляет собой суммарную продолжительность времени, в течение которого уплачивались страховые взносы.

В 2021 году оплата больничного листа рассчитывается исходя из общего стажа работника. Это важное уточнение, так как некоторые работодатели ошибочно ведут подсчет, основываясь на непрерывном стаже

Новый минимальный размер пособий.

Рассчитанную по основной методике сумму среднего заработка на период нетрудоспособности необходимо примерить к минимальному показателю.

В случае если расчет по среднему заработку оказывается меньше расчета по МРОТ, необходимо считать выплату по больничному исходя из МРОТ. С 01.01.2020 МРОТ равен 12 130 руб, а с 01.01.2021 он будет составлять 12 792 рублей.

Новый максимальный размер пособий

Максимальная сумма больничного в 2020-2021 годах ограничена:

лимитированным показателем среднедневного заработка по предельной величине базы, установленной для взносов в ФСС: для 2020 года — 2 301,37 руб./день, для 2021 года — 2 434,25 руб./день;

лимитированной продолжительностью больничного в днях (для стандартного случая пребывания дома по обычной болезни — не более 15).

То есть в обычной ситуации максимальная выплата по больничному листу в 2020 году не может быть больше: 15 × 2 301,37 = 34 520,55 руб., а в 2021-м — 15 × 2 434,25 = 36 513,75 руб.

Максимальные сроки больничного

При амбулаторном лечении — 15 дней включительно. Период нахождения в стационаре плюс до 10 дней включительно после стационара амбулаторно. Продолжении лечения в учреждениях санаторного типа до 24 дня включительно. В случае беременности и родам — 140–196 дней (в зависимости от ситуации).

Как рассчитать страховой стаж

Для начала необходим первичный документ — основа. В большинстве случаев, этим подтверждением служит трудовая книжка. При всем при этом в качестве основания для расчета могут выступать трудовые договоры, выписки из приказов, лицевых счетов, расчетных ведомостей, или иные документы, подтверждающие страховой стаж. Данные документы, которые представил сотрудник, следует проанализировать и рассчитать на их основе страховой стаж.

Правила расчета страхового стажа

• Расчет ведется в «календарном порядке» из расчета полных лет и месяцев;

• Каждые 12 месяцев работы считаются за 1 год стажа;

• Каждые 30 дней приравниваются к 1 месяцу.

Результат влияет на один из ключевых показателей, используемых при расчете социальной выплаты – размер пособия (ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)

• При страховом стаже до 5 лет устанавливаются 60% от среднего заработка;

• При стаже от 5 до 8 лет – 80%;



• При стаже от 8 лет – 100%.

Конкретные данные вы сможете увидеть в таблице

Причина выдачи листка нетрудоспособности Страховой стаж Процент от стажа для подсчета пособия Любое заболевание, если оно не связано с выполняемыми обязанностями на работе; Все виды травм, при условии если они не имеют отношение к производству; Уход за ребенком во время карантина; Менее 5 лет От 5 до 8 лет Свыше 8 лет 60% 80% 100% Заболевание, возникшее вследствие выполнения работником служебных обязанностей Не имеет значения 100% Работник находился на больничном, поскольку вынужден был, ухаживать за больным ребенком не достигшем 15 лет на дому Менее 5 лет 60% - первые 10 дней листа нетрудоспособности; 50% - остальные дни 5 - 8 лет 80% - первые 10 дней листа нетрудоспособности; 50% - остальные дни Больше 8 лет 100% - первые 10 дней листа нетрудоспособности; 50% - остальные дни Работник находился на больничном, поскольку вынужден был, ухаживать за больным ребенком не достигшем 15 лет в стационаре Менее 5 лет 60% 5-8 лет 80% Больше 8 лет 100% Работник находился на больничном, поскольку вынужден был, ухаживать за больным ребенком старше 15 лет или за близким родственником До 5 лет 60% От 5 до 8 лет 80% Больше 8 лет 100% Уволенному работнику, если с момент увольнения не прошло одного месяца Любой 60%

Пример расчета пособия

Сотрудник болел с 10 по 15 февраля 2021 года. Выплаты за 2020 год составляют 747 800 руб., за 2019 – 665 300 руб. Страховой стаж на 10 февраля 2021 года был равен 12 лет 15 месяцев.

Работник болел сам, поэтому оплачивать необходимо все дни больничного листа – 6 календарных дней. Поскольку стаж его больше 8 лет, пособие будет равно 100% среднего заработка. Среднедневной заработок равен 1935,75 руб. [(747 800 руб. + 665 300 руб.) : 730 дн.]. Эта величина больше минимальной в 407,41 руб. и меньше предельной суммы в 2434,25 руб. Сумма пособия составит 11 614,5 руб. (1935,75 руб. х 6 дн. х 100%).