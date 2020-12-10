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Транспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление власти

14:44 10.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Транспортная реформа не обсуждается, поэтому принимать «выгодную» или «не выгодную» транспортную реформу никто не собирается", - заявили в пресс-центре мэрии и потребовали опровержение. Редакция предоставляет право на ответ.

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Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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Транспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление властиПочему транспортная реформа нужна, 5 причин назвал житель БердскаЕщё 13 новостей

На расширенном аппаратном совещании 7 декабря глава Бердска Евгений Шестернин обсудил ситуацию с транспортом в Бердске, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Обсуждая безосновательный ажиотаж вокруг «транспортной реформы», глава города сказал, что если предложения по изменению транспортной системы Бердска будут не выгодными и неприемлемыми, то никаких изменений не будет. А если городу будут выгодны предложения, то их будут рассматривать публично, сообщили в пресс-центре мэрии.

Замглавы администрации Владимир Захаров отметил, что на сегодняшний день минтрансу предоставляют транспортную и пассажирскую статистику для анализа. В дальнейшем все предложения будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей Бердска. Никакой речи об изменениях сейчас не идет.

Однако после публикации этой информации на сайте "Курьер. Среда. Бердск", пресс-центр мэрии Бердска потребовал опровержение. Редакция "Курьер. Среда. Бердск" предоставляет право на ответ:

- Заголовок новости от 07.12.2020 года ""Выгодную" транспортную реформу пустят в Бердск, заявил мэр Шестернин ” не соответствуют действительности. Администрация города Бердска предоставляет министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области транспортную и пассажирскую статистику для анализа. В дальнейшем все предложения от министерства будут проанализированы с точки зрения экономической выгоды и удобства для жителей Бердска. Если Бердску будут выгоны предложения, то их будут рассматривать публично. Никто не обсуждает транспортную реформу или изменения транспортной системы Бердска.
Прошу написать опровержение: "Администрация города Бердска предоставляет Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области транспортную и пассажирскую статистику для анализа. Если после анализа Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложит выгодные и yдoбные для жителей Бердска решения, то они будут приняты после публичных обсуждений. Транспортная реформа не обсуждается, поэтому принимать «выгодную» или «не выгодную» транспортную реформу никто не собирается". Прошу Вас написать опровержение новости в порядке, установленном законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) "О средствах массовой информации".

Стоит отметить, что ранее заявлено, что "если городу будут выгодны предложения, то их будут рассматривать публично". Читатели "Курьер. Среда. Бердск", транспортную реформу пустят в Бердске при выгодных условиях?

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