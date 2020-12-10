Формула счастливого числа

По мнению специалистов по нумерологии, каждый человек является обладателем магического числового знака, способного помочь во многих делах. Как рассчитать свое число, узнаем в статье.

По мнению специалистов по нумерологии, каждый человек является обладателем магического числового знака, способного помочь во многих делах

Магия цифр, или нумерология, считается одним из наиболее верных и беспроигрышных методов улучшить свое финансовое состояние, найти вторую половинку и стать по-настоящему успешным человеком. Чтобы испытать на себе действенность этого способа, нужно понять, как узнать свое счастливое число, и как правильно им распорядиться? Существует множество подходов, каждый из которых неоднократно проверен временем и миллионами людей во всем мире.

Простая математика для привлечения удачи

По мнению специалистов по нумерологии, каждый человек является обладателем магического числового знака, способного помочь во многих делах. Чтобы определить свое счастливое число, нужно взять все цифры из даты рождения, а затем сложить их вместе, чтобы в итоге получилась одна цифра.

К примеру, тем, чей день рождения выпал на 16.07.1985, следует произвести следующие действия:

1. 1+6+0+7+1+9+8+5= 37

2. 3+7=10

3. 1+0=1

Получается, номер, приносящий удачу для этого человека – единица, именно в ней может крыться смысл многих жизненных событий.

Еще один способ узнать таинственный номер, способный изменить жизнь к лучшему – самостоятельно выбрать его из обилия реально существующих цифр и сделать на него определенную установку, «зарядить» на удачу. Чаще всего предпочтение отдается какой-то запоминающейся дате, когда произошло то или иное значимое или радостное событие. Человек может внушить себе, что именно эта цифра сможет принести ему успех, что однажды уже сумела сделать. Главное, ответственно подойти к процессу «установки» и по-настоящему проникнуться мистическими возможностями выбранного значения.

13 – «чертова дюжина» или самое везучее число?

Несмотря на то, что за цифрой 13 закрепилась не слишком хорошая «репутация», многие люди именно этот номер считают для себя самым «везучим» и приносящим удачу. Все дело в том, что оно изначально заряжено магической энергетикой, которая несет в себе по-настоящему таинственный смысл. Еще древние египтяне, китайцы и индейцы Майя считали, что человек может обрести свое настоящее счастье только в 13-й фазе жизни.

Итальянцы считают 13 символом плодовитости и развития, поэтому часто именно «чертову дюжину» выбирают своим счастливым числом. Во многих странах эта цифра является олицетворением мудрости, ведь на печати самого Соломона находилось 13 звезд. Специалисты по магии и мистике сходятся во мнении, что счастливое число 13 обязательно принесет удачу тем, кто искренне верит в таинственную силу этого удивительного элемента нумерологии.

Великолепная семерка – число, обладающее множеством возможностей

В оккультизме и астрологии важная роль отводится семерке, обладающей, по мнению экспертов по нумерологии практически безграничными возможностями для привлечения удачи. Те, кто сомневается или не может самостоятельно определить свое счастливое число, могут смело отдать предпочтение «везучей» семерке, чтобы именно она стала талисманом в моменты сложного жизненного выбора.

Семерка стала «особенной» во многом из-за того, что практически в каждой мировой религии имеются важные, основополагающие понятия, связанные именно с этой цифрой. Семь великих праздников – в иудаизме; семь ангелов и семь добродетелей – в христианстве; семь райских врат – в исламе. Все эти моменты, так или иначе, связаны с «избранностью» семерки, которая еще в Древнем Востоке считалась олицетворением ума, мудрости, богатства и здоровья.

Каждому знаку Зодиака – свой удачный номер

«Рука об руку» идут астрология и нумерология; у каждого знака Зодиака имеется свой набор благоприятных чисел, которые будут действовать только для него. Прежде всего, разделение происходит, в зависимости от того, к какой стихии относится тот или иной знак:

К воде (Рыбы, Рак, Скорпион)

К земле (Козерог, Дева, Телец)



К воздуху (Весы, Водолей, Близнецы)К огню (Лев, Стрелец, Овен)

Все самые важные дела и события необходимо назначать только на «заряженные успехом» дни месяца, дабы любое начинание обязательно принесло положительные плоды. Чтобы определить самое благоприятное число для каждого знака Зодиака, нужно принять во внимание наиболее значимые моменты и особенности расположения звезд.

Везучие числа для стихии Воды

По утверждению астрологов, самыми счастливыми числами для Раков являются двойка, четверка, пятерка и восьмерка. К примеру, 2-й, 4-й, 5-й и 8-й день каждого месяца идеально подходит для налаживания личных и деловых связей. Также перечисленные цифры помогут определиться Раку с датами важных событий, составить планы на будущее. При правильном «использовании» чисел можно любую ситуацию обернуть в свою пользу.

Тем, кто родился в период с 20-го февраля по 20-е марта, стоит запомнить, что счастливые числа для всех Рыб – это 6, 7, 11. Кроме того, удачу принесут все цифры, кратные семи. Рыбы могут кардинально изменить свою жизнь, если прислушаются к мнению астрологов и обратят более пристальное внимание к планированию событий в будущем.

Счастливыми числами для Скорпионов являются четверка, пятерка, восьмерка и девятка. Эти цифры способны принести представителям знака стабильность и устойчивое положение в обществе, достаток, успех у представителей противоположного пола. Для Скорпионов важно занимать пальму первенства во всем. Магические цифры могут им в этом серьезно помочь.

Стихия Воздуха и магическая нумерология

Для романтичных, но очень рассудительных Весов счастливыми считаются все числа, которые делятся на 6. Кроме того, судьбоносными могут стать двойки, семерки, восьмерки, девятки. К примеру, брак, заключенный в определенную дату, где максимально присутствуют упомянутые значения, непременно окажется для Весов крепким и прочным, а деловая сделка принесет огромную прибыль.

Водолею, чтобы обрести душевное спокойствие и равновесие, стоит обратить внимание на 9, 11, 13 – именно эти числа считаются для Водолея благоприятными. Можно сыграть в лотерею и сделать ставку на эти номера: велика вероятность крупного выигрыша.

Счастливые числа, способные принести успех и удачу Близнецам – тройка и четверка. Для Близнецов важно знать, что их любят и ценят, и именно 3 и 4 могут серьезно помочь в сердечных делах.

Астрология и числа для знаков Огня

Среди Львов встречаются только сильные, целеустремленные, уверенные в себе личности, которые, тем не менее, обращают пристальное внимание на различные мистические символы, в том числе, магию номеров. Так, удачливыми числами для всех Львов принято считать 3, 8, 13, а также все значения, кратные трем.

Многие Стрельцы считают своим везучим числом семерку, однако, кроме этих номеров, удачу и успех Стрельцам может принести 8, 13, а также их комбинации. Среди счастливых чисел для Овна – 4, 7, 9. Именно эти значения могут помочь «вывести на свет» скрытые способности Овна и реализовать творческий и деловой потенциал представителей этого знака.

Благоприятные числа по гороскопу для земных знаков

В судьбе Козерога, Девы и Тельца цифры играют важную роль, особенно у тех, кто не игнорирует понятия нумерологии, а уделяет им должное внимание. К примеру, смелые и решительные Тельцы считают своими счастливыми числами двойку, четверку, а также все другие значения, кратные шести. Для того чтобы проверить эффективность магических цифр, достаточно назначить на определенную дату свидание, деловую встречу или даже поход на вечеринку. Судьба не заставит себя ждать и продемонстрирует свою благосклонность.

К счастливым числам для Козерогов относятся тройка, пятерка, семерка и восьмерка. Впечатлительные личности, каковыми являются представители этого земного знака, могут проверить утверждения астрологов и убедиться в том, что правильно выбранные номера или даты могут сыграть важную роль в жизни. Главное – искренне верить, что все значения обладают по-настоящему магической силой.

Такие чувствительные и ранимые натуры, как Девы, своими счастливыми числами успели признать тройку, семерку, а также многочисленные комбинации из этих значений. При принятии жизненно важных решений и в серьезных ситуациях не следует пренебрегать мнением нумерологов, которое может сыграть важную роль в судьбе.

Чтобы числа принесли настоящий успех, нужно не только просто полагаться на них, но и предпринимать какие-то действия по приближению заветной цели.

Источник: manalfa.com