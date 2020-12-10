Международный день прав животных отмечается 10 декабря 2020 года: Традиции и история важной даты

В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди самых известных акций последних лет – это всероссийский конкурс «Этичный гурман» .

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

К сожалению, немногие люди на земле знают, что и у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных.

«Всеобщая декларация прав животного» (Universal Declaration of Animal Rights) была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международной Лиги Прав Животных в неё были внесены некоторые изменения и дополнения.

Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на природное место обитания. Сегодня таких принципов придерживаются миллионы людей в разных странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в обществе гуманного отношения к ним.

Особенно эффективно Декларация и различные законы о защите прав животных работают в таких странах, как Англия, Германия, Дания. Кстати, Германия стала первой европейской страной, в Конституции которой гарантированы права животных. В Англии охрана прав животных осуществляется законом, принятом еще в 1911 году. Соединенные Штаты известны своими акциями в защиту прав животных, в том числе и лабораторных.

Хотя во многих странах эти законы существуют, согласно которым граждане, виновные в жестоком обращении с животными, несут уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния, но есть и другие государства, где на животных смотрят как на имущество или биологический объект, а наказание за причинение им вреда носит чисто символический характер.

К тому же, помимо законотворческой работы, необходимо проводить просветительскую и образовательную деятельность среди детей и подростков на предмет прав животных и обязанностей человека по отношению к братьям нашим меньшим. Система народного воспитания и образования любой страны должна быть нацелена на то, чтобы человек с детства понимал и соблюдал права животного.

Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха, опыты и развлечения. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия – пикеты и шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т.д.

В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди самых известных акций последних лет – это всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), международный конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с планетой» с участием российских звезд-вегетарианцев и другие. Среди главных достижений – это когда в 2009 году природоохранные организации при мощной поддержке российской общественности и творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя на Белом море. Таким образом, Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту кровавую бойню.

Источник: calend.ru