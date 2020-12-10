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Всемирный день футбола отмечается 10 декабря: История и интересны футбольные события

09:20 10.12.2020 Фото: pikist.com
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Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры.

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Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола

Ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

Конечно же, в честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба.

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Называлась игра Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать хорошую физическую форму.

Когда впервые появилась эта игра, точно никто не знает. Некоторые утверждают, что предшественником футбола была дикая игра саксонцев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле битвы, после сражений, они пинали отрубленные головы противника.

Об этой игре известно очень мало — то, что были ворота и вратарь, то, что игра была частью физической подготовки солдат, и что она была известна уже три тысячи лет назад. А сетка на футбольных воротах впервые была использована в марте 1891 года во время матча между сборными Севера и Юга Англии.

В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта игра называлась «битва за мяч», из чего можно предположить, что играли в нее соответственно — применяя всевозможные приемы боевых искусств.

Интересны некоторые футбольные события:

— 24 октября 1897 года в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч;
— 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу;
— 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч;
— летом 2018 года финальная часть Чемпионата мира по футболу прошла в России, которая впервые в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, мундиаль впервые прошёл в Восточной Европе.

Источник: calend.ru

10 декабря 2020 Всемирный день футбола история праздник футбол
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