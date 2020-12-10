Сегодня, 10 декабря - Нобелевский день: Традиции церемонии вручения Нобелевской премии

Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Но если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется.

Нобелевский день — одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии

Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии — Нобелевский день (Nobeldagen) — церемония вручения одной из самых престижных международных наград — Нобелевской премии (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), которая проходит ежегодно 10 декабря. Она присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества и пользуется международным признанием, как самое почетное гражданское отличие.

Её основателем был Альфред Нобель — известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений (самое известное среди них — динамит). За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние (большую его часть он получил как раз благодаря внедрению собственных изобретений), основную часть которого он завещал на учреждение международной премии. Кстати, последний вариант своего знаменитого завещания Нобель подписал почти за год до своей кончины — 27 ноября 1895 года.

Результатом этого завещания стала организация Нобелевского фонда. На сегодняшний день за присуждение Нобелевских премий во всех отраслях науки и культуры отвечают шведские организации. Исключением является Нобелевская премия мира – кому присудить эту награду, решает Норвежский Нобелевский комитет.

Есть несколько интересных пунктов, регламентирующих выбор лауреатов. Так, Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением опять же Премии мира — она может присуждаться как отдельным лицам, так и организациям). В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы. Это правило, введенное только в 1968 году, де-факто соблюдалось всегда. Денежное вознаграждение при этом делится сначала поровну между работами, а потом так же поровну между их авторами.

Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Но если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурс. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. Если же и тогда премия не будет вручена, они передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда. В свою очередь лауреаты, получившие премии, должны выступить с так называемой «Нобелевской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе.

Процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Окончательный отбор лауреатов проводят шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобелевская ассамблея Каролинского института и Норвежский нобелевский комитет. Обычно это происходит в октябре. А 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля (10 декабря 1896 года), лауреатов награждают в столицах сразу двух стран.

В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира.

Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом. Нобелевские премии имеют большой международный престиж и, кроме того, оказывают лауреатам значительную экономическую поддержку.

Помимо самой церемонии вручения премии торжества, посвященные этому событию, включают в себя еще две важных составляющих — Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.

Источник: calend.ru