10 декабря Зул — калмыцкий Новый Год: Традиции светлого праздника

Празднование, по традициям калмыков, начинается уже с утра, когда хозяйки в домах зажигают лампаду, накрывают праздничный стол, который должен быть похожим на переполненную чашу.

Традиционно в этот день в домах Калмыкии зажигают лампады, отсюда и название праздника - Зул

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 10 декабря

Ежегодно в декабре в Калмыкии отмечается национальный праздник Зул. Этот древний праздник, название которого в переводе с калмыцкого языка означает «лампада», получил официальный статус в октябре 2004 года, когда Законом Республики вошёл в перечень национальных праздников Калмыкии. Для жителей Республики Калмыкия Зул является нерабочим праздничным днём. Дата празднования не имеет конкретной даты, по калмыцкому календарю Зул приходится на 25 число месяца Коровы.

Зул, часто именуемый калмыцким Новым Годом, в действительности не является абсолютным аналогом Нового Года в европейском представлении. Свои истоки он берёт в древности, когда обозначал рождение Вселенной. Позднее его стали приурочивать к кончине одного из тибетских лам: Чже Цонкапы. Духовная суть праздника сводится, как и многое в буддизме, к достижению гармонии с внешним миром, а также внутренней гармонии.

Традиционно в этот день в домах Калмыкии зажигают лампады. Отсюда и название праздника.

Новым Годом праздник именуют в связи с тем, что, по традиции, калмыки не имели своего «Дня рождения». Зато ежегодно, отмечая Зул, прибавляли один год к своему возрасту. Получался общенациональный День Рождения, который объединял народ. С этого же дня калмыки ведут начало и новому календарному году.

Празднование, по традициям калмыков, начинается уже с утра, когда хозяйки в домах зажигают лампаду, накрывают праздничный стол, который должен быть похожим на переполненную чашу. Есть в традиционной калмыцкой кухне и такие блюда, которые обязательно должны присутствовать на праздничном столе. Среди них: пшеничные пирожки (борцоки), пельмени с бараниной, сладости и калмыцкий чай. Это направлено на то, чтобы изобилие в доме никогда не пропадало. Люди, одетые в нарядные праздничные одежды, ходят в гости к друзьям и знакомым, угощают и поздравляют друг друга.

Памятуя о неразрывной связи планеты и жизни людей с космосом, вечерние семейные новогодние обряды символически связаны с этой темой. Зажжение лампад, вылепленных из теста, а также следующее за сжиганием в них травинок ковыля или иных фитилей, разделение лампады между членами семьи заканчивается тем, что разделённая лампада съедается всей семьёй.

Все обрядовые действия направлены на поклонение Солнцу, силам природы, теплу, исходящему от огня и отгоняющему холод, на продление жизни и благополучия. В прошлом, зажжённые лампады поднимались на специальном шесте над каждой кибиткой или юртой.

Традиция отмечать Зул и прибавлять к своему возрасту один год каждому члену семьи несколько расходится с более древней традицией, когда в Зул прибавляли год к своему возрасту только женщины, отмечая День рождения Вселенной. Мужчины же становились на год старше через 3-5 дней в первый день месяца Барса, когда отмечался другой праздник: Жилин Эзн (Хозяин Года), символизировавший собой прекращение вселенского хаоса и оформление Вселенной в том порядке, какой она имеет по настоящее время. Так что две древние традиции калмыцкого народа в определённый момент слились воедино, будучи изначально взаимосвязаны.

В современной Калмыкии праздник проходит не только в семьях. В Буддийских храмах проводятся молебны и совершаются подношения. В столице Республике Элисте проходят праздничные мероприятия, где обязательно центром программы становятся песни, танцы и номера, основанные на традиционном наследии Калмыкии.

Взаимоуважение, доброжелательность и забота о родных и близких лежат в основе калмыцкого Нового Года.

Источник: calend.ru