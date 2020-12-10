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День создания службы связи МВД России отмечают в России 10 декабря: История праздничной даты

11:33 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Дата создания службы была утверждена в качестве праздника приказом министра внутренних дел РФ № 590 от 9 августа 1999 года «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России».

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10 декабря 1949 года в системе МВД была создана служба связи

10 декабря 1949 года в системе МВД была создана служба связи – в этот день был подписан приказ министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР».

Дата создания службы была утверждена в качестве праздника приказом министра внутренних дел РФ № 590 от 9 августа 1999 года «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России».

Таким образом, профессиональный праздник службы связи МВД, основанной в первые послевоенные годы, был установлен в день её 50-летнего юбилея.

Более полувековой период существования службы связи МВД был непростым – путь становления и развития был начат с разрозненных по отдельным подразделениям групп, оснащенных простейшими средствами связи; позднее был создан Центральный узел оперативной связи МВД России, а в последующем – Главный центр специальной и оперативной связи МВД России. С 2004 года служба связи вошла в состав Департамента тыла МВД России, а сегодня является частью Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ.

К настоящему времени служба связи полностью оснащена современными средствами связи, электронно-вычислительной техникой, компьютерами – это многофункциональная структура, обеспечивающая подразделения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, Управление внутренних дел на транспорте МВД (УВДТ), Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) различными видами связи. Также в задачи службы входит своевременный обмен оперативно-служебной информацией с высокой степенью достоверности.

Служба связи является одним из главных подразделений в структуре МВД, вносящим весомый вклад в дело обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Источник: calend.ru

10 декабря 2020 День создания службы связи МВД России история праздник МВД России РУБОП УВДТ
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