Сегодня, 10 декабря День Конституции Таиланда. Что принято делать в этот день?

В современном Таиланде День Конституции — большой праздник. Многие здания и дома в городах украшаются национальными флагами и гирляндами.

Конституция 1932 года стала главным законом страны и явилась значительным прогрессом по сравнению с принимаемыми ранее временными Уставами

День Конституции в Таиланде (Constitution Day in Thailand) отмечается 10 декабря в честь принятия 1-й постоянной Конституции страны, провозглашенной 10 декабря 1932 года. Хотя впоследствии Конституция неоднократно пересматривалась, Конституция 1932 года стала главным законом страны и явилась значительным прогрессом по сравнению с принимаемыми ранее временными Уставами.

Народная партия (People's Party), официально зарегистрированная в августе 1932 года, провозгласила постоянную Конституцию 10 декабря 1932 года, согласно которой монархия получила повышенные полномочия и власть по сравнению со временными Уставами.

Новая Конституция закрепляла положение о том, что верховная (суверенная) власть отныне принадлежит гражданам Сиама. Однако, согласно Конституции, монархия будет являться непосредственным аппаратом этой власти.

После провозглашения и введения в действие новой Конституции был сформирован новый Кабинет, состоящий из 20 членов, 10 из которых принадлежали к Народной партии. 7 января 1933 года была официально зарегистрирована Националистическая партия (Nationalist Party).

Таким образом, произошло падение абсолютной монархии в Таиланде, а местом работы Парламента стал дворец «Анантасамаком». Тронный дворец «Анантасамаком» расположен на территории комплекса Национальной Ассамблеи Таиланда, недалеко от конной статуи Короля Чулалонгкорна (Рамы V).

В современном Таиланде День Конституции — большой праздник. Многие здания и дома в городах украшаются национальными флагами и гирляндами. Большинство госучреждений и предприятий в этот день не работают. Зато развлекательные центры и места отдыха, как правило, работают без ограничений по времени. Также по всей стране проводятся различные мероприятия просветительского характера — выставки, семинары, дискуссии, цель которых — содействие лучшему пониманию о демократической системе и развитие политической культуры в Тайском обществе.

Источник: calend.ru