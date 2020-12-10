Какой сегодня важный церковный праздник? О чем нужно помолиться 10 декабря 2020 года

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду.

В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение»

Дата по старому стилю: 27 ноября.

В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение». На ней изображается образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди.

Впервые о чудесах, творимых иконой, стало известно в 12 веке, когда войска князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород. По преданию, на третью ночь осады архиепископ Новгородский услышал глас, велевший ему вынести из церкви Спаса Преображения икону пресвятой Богородицы и обнести ею крепостную стену. Одна из стрел, выпущенных врагами, поразила лик Божьей Матери, и из ее глаз полились слезы. В это время неприятельское войско объял ужас, бойцы бросили оружие и стали спешно отходить от города. Вскоре после этого события в Новгороде установили празднование в честь иконы.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер… Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были схорониться в омутах, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. В лесах шла своя жизнь: лоси теряли старые рога.

В этот день отмечали также память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Дело в том, что этот преподобный, обладавший даром чудотворения, помог в свое время многим женщинам родить детей.

Именины в этот день

Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков

Источник: calend.ru