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Главные молитвы для прочтения 10 декабря перед иконой Богородицы «Знамение»

05:00 10.12.2020 Фото: pravmir.ru
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Считается, что святой лик помогает в исцелении различных недугов. Искренняя молитва, обращенная к образу, также помогает сохранить мир в семье, наладить отношения с близкими.

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Молитвы перед иконой Богородицы «Знамение»
Сюжет: Православные обряды
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Главные молитвы для прочтения 10 декабря перед иконой Богородицы «Знамение»О чем нужно обязательно помолиться иконе «Знамение» Пресвятой Богородицы 10 декабря 2020 годаЕщё 485 новостей

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»

глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес/ стяжавше Тя, раби Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй// и душам нашим велию милость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»

глас 4

Честнаго образа Твоего знамение/ празднующе, людие Твои, Богородительнице,/ имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси./ Темже Тебе верою взываем:// радуйся, Дево, христиан Похвало.

Величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»

Достойно есть блажити Тя,/ Богородице Дево,/ честнейшую Херувим// и славнейшую без сравнения Серафим.

Ино величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение»
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/ и чтим образ Твой святый,/ имже точиши исцеления// всем с верою притекающим.

Ино величание Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Новгородская

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим образ Твой честный,/ имже победу на враги дарова// граду нашему.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Новгородская

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления, великому Новуграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле отцем нашим на помощь ускорила еси, тако и ныне нас, немощных и грешных, сподоби Твоего Матерняго заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, град Твой, всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию умиленно просящих со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехи многими, простри ко Христу Господу Богоприимныя руце Твоя и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на Страшнем Суде Его, да, спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое имя Достопоклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь

Источник: omsk-znamenie.prihod.ru

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