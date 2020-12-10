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Что категорически нельзя делать в день иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря 2020 года

01:34 10.12.2020 Фото: pravmir.ru
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В народе верили, если на рассвете на Знамение встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все беды и невзгоды.

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Икона Божией Матери "Знамение"

В эти дни в лес лучше не ходить.
В этот день верующие по всему миру отмечают праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамением» (по старому стилю – 27 ноября). На иконе изображена Божья Матерь с молитвенно поднятыми руками, а на ее груди Младенец. Православная церковь в этот день также почитает память преподобного чудотворца подвижника Романа Антиохийского, жившего в V веке. Более подробно о запретах и поверьях этого дня читайте в нашей статье.

Икона Божией Матери "Знамение" 10 декабря: главные запреты и поверья праздника

В этот день наши предки всегда надеялись увидеть божественные знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Так, люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками и слушали ветер. В народе верили, если на рассвете на Знамение встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все беды и невзгоды.

Обычно к этому периоду рыбы уже залегали на зимовку на дно омута, зато шли на нерест ряпушка, налим и сиг. Так что в тех местностях, где они были, рыбалка шла полным ходом. В лесу к Знамению также происходили изменения: у лосей отпадали старые рога, а в берлогах крепким сном засыпали медведи.

В эти дни в лес лучше не ходить, потому что медведя еще можно было разбудить неосторожным треском веток под ногами. Такие медведи больше не могли заснуть и становились шатунами – довольно близко подходили к поселкам в поисках добычи.

Кроме того, в этот день православные верующие чтят память святого Романа. Ему молятся об избавлении от бесплодия. Если верить писаниям, преподобный обладал даром чудотворения и помог многим женщинам забеременеть.

Поговорки и приметы:

- Заря окрашена в ярко-красный цвет – в ближайшее время погода будет ветреной.
- Если печной дым стелется по земле, то будет оттепель, а если столбом вверх идет, то будут морозы.
- Если из коровника доносятся сопение и фырчанье, то скоро наступит резкое похолодание.

- Рыбачить в этот день нельзя, потому что вся рыба уходит в омут.

Источник: znaj.ua

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