О чем нужно обязательно помолиться иконе «Знамение» Пресвятой Богородицы 10 декабря 2020 года

Это один из самых почитаемых образов в православии, названный в честь милости Пречистой к простым верующим людям.

10 декабря отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы

10 декабря отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая «Знамение». Это один из самых почитаемых образов в православии, названный в честь милости Пречистой к простым верующим людям. На нём изображена Пресвятая Богородица с распростертыми руками.

Считается, что святой лик помогает в исцелении различных недугов. Искренняя молитва, обращенная к образу, также помогает сохранить мир в семье, наладить отношения с близкими.

Перед иконой молятся о прекращении стихийных бедствий, примирении враждующих, исцелении – особенно болезней глаз, защите от воровства, завистников и всех плохих людей.

Источник: izvmor.ru