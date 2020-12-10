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О чем нужно обязательно помолиться иконе «Знамение» Пресвятой Богородицы 10 декабря 2020 года

03:00 10.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Это один из самых почитаемых образов в православии, названный в честь милости Пречистой к простым верующим людям.

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10 декабря отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы
Сюжет: Православные обряды
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10 декабря отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день почитается икона Божией Матери, именуемая «Знамение». Это один из самых почитаемых образов в православии, названный в честь милости Пречистой к простым верующим людям. На нём изображена Пресвятая Богородица с распростертыми руками.

Считается, что святой лик помогает в исцелении различных недугов. Искренняя молитва, обращенная к образу, также помогает сохранить мир в семье, наладить отношения с близкими.

Перед иконой молятся о прекращении стихийных бедствий, примирении враждующих, исцелении – особенно болезней глаз, защите от воровства, завистников и всех плохих людей.

Источник: izvmor.ru

икона Богородицы Знамение молитвы
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