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Что обязательно нужно сделать 10 декабря на Знамение Пресвятой Богородицы

07:50 10.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Святой лик помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

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В церкви в этот день отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы, посвященный этой иконе
Сюжет: Православные обряды
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Что обязательно нужно сделать 10 декабря на Знамение Пресвятой БогородицыКакой сегодня важный церковный праздник? О чем нужно помолиться 10 декабря 2020 годаЕщё 487 новостей

10 декабря по народному календарю отмечается Романов день. А в церкви в этот день отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы, посвященный этой иконе.

10 декабря образу нужно молиться о защите от видимых и невидимых врагов. Святой лик помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

Наши предки 10 декабря обязательно пекли пироги. Считалось, что запах выпечки привлекает в дом тепло и уют и избавляет от плохих мыслей.

Источник: izvmor.ru

10 декабря 2020 Знамение Пресвятой Богородицы праздник что обязательно нужно сделать
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