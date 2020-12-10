Что обязательно нужно сделать 10 декабря на Знамение Пресвятой Богородицы

Святой лик помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

В церкви в этот день отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы, посвященный этой иконе

10 декабря по народному календарю отмечается Романов день. А в церкви в этот день отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы, посвященный этой иконе.

10 декабря образу нужно молиться о защите от видимых и невидимых врагов. Святой лик помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.

Наши предки 10 декабря обязательно пекли пироги. Считалось, что запах выпечки привлекает в дом тепло и уют и избавляет от плохих мыслей.

Источник: izvmor.ru