Что обязательно нужно сделать 10 декабря на Знамение Пресвятой Богородицы

Сюжет: Православные обряды
10 декабря по народному календарю отмечается Романов день. А в церкви в этот день отмечается праздник Знамение Пресвятой Богородицы, посвященный этой иконе.
10 декабря образу нужно молиться о защите от видимых и невидимых врагов. Святой лик помогает в исцелении болезней, а также помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье.
Наши предки 10 декабря обязательно пекли пироги. Считалось, что запах выпечки привлекает в дом тепло и уют и избавляет от плохих мыслей.
Источник: izvmor.ru