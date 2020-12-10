Гол! Клевые поздравления с днем футбола 10 декабря 2020 года

Точно назвать дату, когда появилась эта игра, не может никто. Известно точно лишь то, что впервые сетку на воротах использовали в марте 1891 года во время проведения матча между сборными командами Юга и Севера Англии.

С Днем футбола - 10 декабря 2020 года

Всемирный день футбола все любители этой командной игры отмечают ежегодно 10 декабря. Эта дата была утверждена решением Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день профессионально футболом занимаются более 120 миллионов человек, не меньшее число любителей играют в футбол во дворах, на спортивных площадках, на пляжах. У этого вида порта давняя история. Первые упоминания о футболе как об игре ногами в мяч датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Эта игра помогала китайским воинам держать себя в хорошей физической форме. Точно назвать дату, когда появилась эта игра, не может никто. Известно точно лишь то, что впервые сетку на воротах использовали в марте 1891 года во время проведения матча между сборными командами Юга и Севера Англии. В России первый официальный футбольный матч прошел 24 октября 1897 года.

Официальным днем рождения футбола в России стал 1897 год, когда в городе Санкт-Петербург был проведен матч двух местных команд, который был освещен в СМИ.

***

Поздравляю с днем футбола

И желаю день за днем

Быть всегда в отличной форме

И, чтоб было все путем!

Пожелаю Вам в турнирах

Много-много, я, побед.

А фанатам только мира,

Чтоб они не знали бед!

***

Всех укротителей мяча,

Всех, кому нравится игра,

Всех, кто в азарте кричал: «Гол!»

Всех, кто душой влюблен в футбол,

Сегодня поздравляю я:

«Оле-Оле! Ура-Ура!»

Пусть все спортсмены-футболисты



Играют честно, ловко, быстро.Пусть каждый зритель и фанатСвоей командой будет рад.

Мы выйдем все на стадионы,

Ведь нас давно уж миллионы.

И возле круглого мяча

Будет всегда идти игра.

***

Футбол — это одновременно спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому футболисту успешных тренировок, новых побед и достижений, а всем болельщикам — интересных матчей и побед любимой команды! Пускай этот прекрасный вид спорта объединяет сердца людей!

***

И футболистов, и фанатов

Сегодня поздравляю я!

Великий праздник для футбола

Встречает целая Земля.

Пускай футбол лишь процветает,

Пускай играет детвора.



Я всем любителям футболаЖелаю счастья и добра.

***

Поздравляем с Днем футбола!

От тебя с надеждой гола

За свою команду ждем.

Да поддержим мы во всём.

Радуйся ты день и час,



А судьба подкинет пас —Верный, сильный и прямой —О, и снова ты герой!Круто ты в футбол играй,Раз за разом забивай.Улыбаясь, побеждай!

***

Скорость, пас, ворота, гол —



Вот такой накал страстей!Любят в мире все футбол,Он всегда пленил людей!

С Днем футбола поздравляю

Всех, кто любит этот спорт,

Ярких матчей всем желаю,

Пусть футбол всегда живет!

***

Всемирный день футбола отмечаем!

Пусть праздник будет, как красивый гол!

Болельщикам и игрокам желаем,

Чтоб наш футбол вперед победно шел,

Примите нынче наши поздравленья!

Любимей вида спорта в мире нет,

Всем игрокам желаем достижений,

Неповторимых матчей и побед!

***

С всемирным днем футбола,

С праздником друзья!

Пусть чистым будет поле

И радостной игра!

Болельщикам — эмоций,

Игрокам — голов,

Чтоб все объединились



Прекрасною игрой!

***

Самая яркая игра — футбол!

В ней важен каждый шаг и гол,

Она полна эмоций, достиженияй,

Сплочения и ярких ощущений!

Пускай вид спорта этот процветает,

Людям ближе и сильней быть помогает,



Пусть каждый игрок, болельщик и тренерБудет счастлив, удачлив и ценен!

***

Сила, ловкость, званье «Чемпион»

И народа полный стадион,

Зрелище, азарт и крики: «Гол!»

Всё это любимый спорт — футбол!

День футбола — праздник благородный,



День всемирный и международный,Всех болельщиков и игроковЭтот день объединить готов.

Поздравленья наши футболистам!

Вам желаем жить под небом чистым,

Видеть цель, назад не отступать,

Быть в строю, играть и побеждать!

***

Все знают — в мире нет игры важней футбола,

Все знают — без футбола жизни нет совсем.

Футбол ведь не игра, футбол — мужская школа,

А заменить футбол вообще нельзя ничем!

Когда на поле победит любимая команда,

То всей планете признаемся мы в любви.

И сразу ярче светит в небе звезд гирлянда

И все вокруг друзья, к гадалке не ходи...

Так пусть футбол нас всех объединяет,

Так пусть он только радость дарит всем,

Пускай на подвиги футбол нас вдохновляет,

Пусть избавляет нас от скуки и проблем!

Источник: pozdravok.ru