Поздравления в День создания службы связи МВД России 10 декабря 2020 года в душевных стихах

Сейчас в распоряжении одного из важнейших подразделений МВД компьютеры, современные технические средства.

10 декабря ежегодно празднуется День создания службы связи МВД России

10 декабря ежегодно празднуется День создания службы связи МВД России. Дата была утверждена в августе 1999 года приказом министра внутренних дел РФ № 590. На тот момент служба связи уже просуществовала почти полвека (с 10 декабря 1949 года).

Подразделение прошло непростой пусть развития. Сначала это были разрозненные группы, оснащенные простейшей аппаратурой. Позднее был организован Главный центр специальной и оперативной связи МВД России. Сейчас в распоряжении одного из важнейших подразделений МВД компьютеры, современные технические средства. Процесс обмена оперативной информацией значительно упростился. А значит, и обеспечение правопорядка стало более эффективным.

***

Праздник профессиональный,

Не простой — оригинальный:

Службы связи МВД!

День мы этот отмечаем:

И, конечно, поздравляем,

И желаем всем связистам:

Чтоб всегда в эфире — чисто,

Чтоб работы меньше было,



Связь, порой, не подводила,Хоть и звук — издалека...А зарплата — высока!

***

В День службы связи МВД — поздравим всех связистов,

А также всех технических при ней специалистов,

Чтоб связь было хорошая в условиях любых

И в городе, и в поле, и в конфликтах боевых.

Оперативность связи и точность информации —

От них порой зависят успехи операции,

А если на секреты вдруг посягает кто-то,

Защита информации — обычная работа.

***

У связистов МВД

Праздник нынче знатный.

Это повод провести



Сабантуй внештатный.

Каждому желаю счастья,

Службы интересной,

Пусть от близких и друзей

В доме будет тесно.

***

С днем службы связи МВД

Сотрудников мы поздравляем,



Работа их всегда важна,Их труд мы очень уважаем,Желаем им больших побед,На службе новых достижений,Удачи, радости в семье,Всех благ и всяческих свершений!

***

В этот день создали службу,



Службу связи МВД,Поздравляет вся Россия,Повезло нашей стране!

Бдительности и успеха,

Пожелать спешу друзья,

Всем успеха и здоровья,

Процветанья и добра!

***

Все связисты МВД

Праздник отмечают.

Вам, достойные ребята,

Счастья я желаю.

Пусть мечты осуществятся,

Пусть всегда во всем везет.

Вам желаю я здоровья,

Никогда не знать невзгод.

***

Служба связи в МВД

День рожденья нынче отмечает.

Ей желаю быть всегда на высоте,

Долг послушно исполняя.

Поздравляю искренне тебя,

Ты ведь служащий прекрасный.

Окружают пусть удача доброта,



Мир пускай твой будет ясным.

***

В День созданья службы связи

МВД России

Вам — отсутствия оказий,

Только счастья, силы!

Быть всегда в событий курсе —

С вами это просто,



Руку держите на пульсе!Мира вам и роста!

***

Служба связи МВД

Праздник отвечает,

Всех бойцов прекрасных этих

Дружно поздравляем.

Будет связь пускай отличной,



И отменным будет слух.Счастья в жизни вашей личной,Не утратить в деле нюх.

***

Службу связи МВД

С праздником поздравим,

И желаем вам с удачей

Быть всегда на связи.

Вам наши поздравления

И веселый смех,

Отличной пожелаем

Вам связи без помех.

Пусть будет информация

Любая вам доступна,

И разбежится в панике

В России вся преступность

Источник: pozdravok.ru