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С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» теплые и душевные поздравления в день памяти 10 декабря

09:07 10.12.2020 Фото: omolitvah.ru
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Молитва перед ней помогает в избавлении от междоусобных распрей, стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, а также в примирении враждующих. По молитве происходит исцеление недугов, особенно связанных с поражением глаз и слепотой.

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Поздравления с днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Сюжет: Православные обряды
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С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» теплые и душевные поздравления в день памяти 10 декабряЧто обязательно нужно сделать 10 декабря на Знамение Пресвятой БогородицыЕщё 488 новостей

Поздравления с днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

***

Пусть войдет в Ваш дом, с молитвою, умиротворенье

Этот светлый день подарит Вам веселье.
Гуманизм и милосердие будет навсегда
И благословит Божья Мать на добрые дела!

***

Прости грехи вольные и невольные
Порою не ведаем мы, что творим.
Ведь ты, Божья Мать добра и сердобольна
Прости нас, спаси и сохрани!

***

Помоги нести трудную ношу
От бед и зла скорее огради.
Свою жизнь и деяния я подытожу
Прошу тебя, за все прости!

***

Ты протяни мне свою крепкую руку
С тобою, Божья Матерь, не страшно ничего.

Ты избавь от бед, напастей и мук
С тобою я чувствую души тепло!

***

Матерь Божья сердобольная
Поспеши ко мне на спасение.
Пусть будет жизнь во имя веры вольная
Ты избавь от лукавого и сомнения!

***

Божья Мать, ты заступница и спасительница
Миром воспетая покровительница.
Скорби, утраты, враги
Пусть исчезнут с твоего пути!

***

Прикрой своею благодатью
Душу грешную, что потерялась в грехе.
Пусть будет под семью печатью

Вера в Бога в твоей душе!

***

Окружи счастьем человека достойного
Сердцу незлобному мир упования.
Божья Мать пошли жизнь раздольную
И изгони из сердца страдания!

***

Сегодня отмечается великий православный праздник дня иконы Божьей матери, именуемой «Знамение».

В тяжелые для России времена, когда Великий Новгород был осажден объединенными силами русских удельных князей, и казалось бы, должен был пасть, защита молящимся пришла от иконы Пресвятой Богородицы. Списки с нее многократно помогали верующим, ниспосылая мир, спасение и другие чудеса.
Мы поздравляем всех верующих с праздником и желаем радости, добра, сострадания и любви к ближнему!

***

С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»!

Источник: pozdrive.ru

10 декабря 2020 Знамение поздравления с днем иконы Божией Матери
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Мы поздравляем всех верующих с праздником и желаем радости, добра, сострадания и любви к ближнему!

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