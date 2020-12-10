С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» теплые и душевные поздравления в день памяти 10 декабря

Молитва перед ней помогает в избавлении от междоусобных распрей, стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, а также в примирении враждующих. По молитве происходит исцеление недугов, особенно связанных с поражением глаз и слепотой.

Поздравления с днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

Поздравления с днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

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Пусть войдет в Ваш дом, с молитвою, умиротворенье



Этот светлый день подарит Вам веселье.Гуманизм и милосердие будет навсегдаИ благословит Божья Мать на добрые дела!

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Прости грехи вольные и невольные

Порою не ведаем мы, что творим.

Ведь ты, Божья Мать добра и сердобольна

Прости нас, спаси и сохрани!

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Помоги нести трудную ношу

От бед и зла скорее огради.

Свою жизнь и деяния я подытожу

Прошу тебя, за все прости!

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Ты протяни мне свою крепкую руку

С тобою, Божья Матерь, не страшно ничего.



Ты избавь от бед, напастей и мукС тобою я чувствую души тепло!

***

Матерь Божья сердобольная

Поспеши ко мне на спасение.

Пусть будет жизнь во имя веры вольная

Ты избавь от лукавого и сомнения!

***

Божья Мать, ты заступница и спасительница

Миром воспетая покровительница.

Скорби, утраты, враги

Пусть исчезнут с твоего пути!

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Прикрой своею благодатью

Душу грешную, что потерялась в грехе.

Пусть будет под семью печатью



Вера в Бога в твоей душе!

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Окружи счастьем человека достойного

Сердцу незлобному мир упования.

Божья Мать пошли жизнь раздольную

И изгони из сердца страдания!

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Сегодня отмечается великий православный праздник дня иконы Божьей матери, именуемой «Знамение».



В тяжелые для России времена, когда Великий Новгород был осажден объединенными силами русских удельных князей, и казалось бы, должен был пасть, защита молящимся пришла от иконы Пресвятой Богородицы. Списки с нее многократно помогали верующим, ниспосылая мир, спасение и другие чудеса.Мы поздравляем всех верующих с праздником и желаем радости, добра, сострадания и любви к ближнему!

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С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»!

Источник: pozdrive.ru