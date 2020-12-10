С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» теплые и душевные поздравления в день памяти 10 декабря

Поздравления с днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
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Пусть войдет в Ваш дом, с молитвою, умиротворенье
Гуманизм и милосердие будет навсегда
И благословит Божья Мать на добрые дела!
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Прости грехи вольные и невольные
Порою не ведаем мы, что творим.
Ведь ты, Божья Мать добра и сердобольна
Прости нас, спаси и сохрани!
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Помоги нести трудную ношу
От бед и зла скорее огради.
Свою жизнь и деяния я подытожу
Прошу тебя, за все прости!
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Ты протяни мне свою крепкую руку
С тобою, Божья Матерь, не страшно ничего.
С тобою я чувствую души тепло!
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Матерь Божья сердобольная
Поспеши ко мне на спасение.
Пусть будет жизнь во имя веры вольная
Ты избавь от лукавого и сомнения!
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Божья Мать, ты заступница и спасительница
Миром воспетая покровительница.
Скорби, утраты, враги
Пусть исчезнут с твоего пути!
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Прикрой своею благодатью
Душу грешную, что потерялась в грехе.
Пусть будет под семью печатью
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Окружи счастьем человека достойного
Сердцу незлобному мир упования.
Божья Мать пошли жизнь раздольную
И изгони из сердца страдания!
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Сегодня отмечается великий православный праздник дня иконы Божьей матери, именуемой «Знамение».
Мы поздравляем всех верующих с праздником и желаем радости, добра, сострадания и любви к ближнему!
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С днем иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»!
Источник: pozdrive.ru