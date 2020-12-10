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Поздравления с днем прав животных в искренних и нежных стихах 10 декабря

04:17 10.12.2020 Фото: cardsmy.com
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Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря.

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С Днем прав животных - 10 декабря 2020 года

Поздравления с днем прав животных!

***

С днем прав животных нынче

Поздравляю тебя!
И вести себя отлично.
С ними пожелаю я!
Среди будней беззаботных
В таком празднике есть толк.
Ведь охрана прав животных –
Это наш священный долг!
И пускай мои слова
Останутся в Вечности.
Потому, что я желаю
Тебе человечности!

***

В день защиты прав животных
Купи молока скорей,
Бедным, уличным котам
В миску ты его налей!

Прикупи еще колбаски
Для местных дворняжек,
И получишь много ласки
От этих бедняжек!
Ты всегда корми голодных,
Их люби душою всех.
Защищай права животных,
На то ты и человек!

***

В день защиты прав животных
Пусть мурчат тебе коты,
Покорми их нынче плотно,
Будь с котами ты на «ты»!
Если в лес пойдешь, то хлеба
Ты возьми для зайчика,
Пожалей душою всей

Пушистого мальчика!
Если вдруг медведя встретишь
В лесу мимоходом,
Предложи ему из банки
Сладенького меда!

***

День прав животных -
День необычный!

С животными вести
Себя надо прилично!
Если нужно накормить -
Накорми всегда их ты,
Желаю их тебе любить
И душевной доброты!
Пускай будет жизнь твоя
С природою связана,
Желаю я тебе дружить
С животными разными!

***

День защиты прав животных
Отмечает мир сейчас!
О животных тебе вспомнить
Нынче пробил час!
Никогда не обижай

Братьев наших меньших,
Делай все, чтоб им жилось
В этом мире легче.
Взносы всякие плати,
Корми, когда сможешь.
Верю я, ты в трудный час
Всегда им поможешь!

***

В международный день
Прав всех животных,
Покорми ты их с утра
Желательно плотно.
Пускай это будет кот
Или пес приблудный -
Всех жалей ты их всегда,
Ведь им очень трудно!

Можешь даже в зоопарк
Сегодня податься,
Вот верблюда не корми,
Он будет плеваться!

***

Животные ведь наши братья,
Пусть и младшие они.
И ты их не обижай,

Пусть хорошо живут они!
Чтобы было все у них,
Что для жизни нужно,
С ними ты всегда веди
Хорошую дружбу!
Гладь их чаще и следи,
Чтобы сыты были,
Я желаю, чтоб животные
Все тебя очень любили!

***

В день прав животных не сиди
Дома на своем диване!
Пускай лес тебя к себе
Сегодня поманит!
Возьми хлебушка для зайца,
Для медведя – меда!

Я желаю подружиться
Тебе с лесным народом!
Никого не обижай,
Волка не пугайся,
Покорми их и погладь,
С ними пообщайся!

***

В Международный день

Прав животных
Пускай тебе будет не лень
Накормить их плотно.
Братьев меньших уважай,
Помогай им в трудный час,
От невзгод оберегай
Постоянно, а не раз.
За душевную доброту
Непременно Бог вознаградит.
Поможет воплотить мечту,
Дух милосердья оживит.

***

В День прав животных
Все пускай,
Забыв про работу,
Идут обнимать

Собачек, котов
И прочих зверят.
Дадут теплый кров
Для птичек, зайчат.
Ведь они милые все,
Надо их оберегать.
Живут с нами на земле,
И хотят существовать.

***

Мир раньше был не прав.
Ведь он лишал животных прав.
Ныне их любой с хвостом проказник
Уже имеет. В честь того и праздник.
Выпьем же за день животных прав!
Сказать ты можешь: Мяу! Карр! И гав!
Есть возможность повилять хвостом

Лапу полизать, полаять о простом,
Промяукать о счастливом бытие.
Счастья волосатой братии твоей!
Корма, чистоты, заботы и вниманья,
От двуногих больше пониманья!

***

Не одни мы на Земле-планете.
Есть у нее и младшие уж дети -

Крылато хвосто-плавниковая семья.
Мы им даем права! Они – друзья.
Желаю я все то, что птицы пропоют!
В покое пусть животные живут.
Защитим же фауны простую красоту.
Не надо никого на колбасу!
Выпьем за права утят-котят-щенят,
Пусть рыбки весело шумят.
Тебе желаю эко просвещения
И со зверьми удачного общения!

Источник: zedra.ru

10 декабря 2020 поздравления с днем прав животных стихи
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