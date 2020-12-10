Поздравления с днем прав животных в искренних и нежных стихах 10 декабря

Поздравления с днем прав животных!
***
С днем прав животных нынче
И вести себя отлично.
С ними пожелаю я!
Среди будней беззаботных
В таком празднике есть толк.
Ведь охрана прав животных –
Это наш священный долг!
И пускай мои слова
Потому, что я желаю
Тебе человечности!
***
В день защиты прав животных
Купи молока скорей,
Бедным, уличным котам
В миску ты его налей!
Для местных дворняжек,
И получишь много ласки
От этих бедняжек!
Ты всегда корми голодных,
Их люби душою всех.
Защищай права животных,
На то ты и человек!
***
В день защиты прав животных
Пусть мурчат тебе коты,
Покорми их нынче плотно,
Будь с котами ты на «ты»!
Если в лес пойдешь, то хлеба
Ты возьми для зайчика,
Пожалей душою всей
Если вдруг медведя встретишь
В лесу мимоходом,
Предложи ему из банки
Сладенького меда!
***
День прав животных -
День необычный!
Себя надо прилично!
Если нужно накормить -
Накорми всегда их ты,
Желаю их тебе любить
И душевной доброты!
Пускай будет жизнь твоя
С природою связана,
С животными разными!
***
День защиты прав животных
Отмечает мир сейчас!
О животных тебе вспомнить
Нынче пробил час!
Никогда не обижай
Делай все, чтоб им жилось
В этом мире легче.
Взносы всякие плати,
Корми, когда сможешь.
Верю я, ты в трудный час
Всегда им поможешь!
***
В международный день
Прав всех животных,
Покорми ты их с утра
Желательно плотно.
Пускай это будет кот
Или пес приблудный -
Всех жалей ты их всегда,
Ведь им очень трудно!
Сегодня податься,
Вот верблюда не корми,
Он будет плеваться!
***
Животные ведь наши братья,
Пусть и младшие они.
И ты их не обижай,
Чтобы было все у них,
Что для жизни нужно,
С ними ты всегда веди
Хорошую дружбу!
Гладь их чаще и следи,
Чтобы сыты были,
Я желаю, чтоб животные
***
В день прав животных не сиди
Дома на своем диване!
Пускай лес тебя к себе
Сегодня поманит!
Возьми хлебушка для зайца,
Для медведя – меда!
Тебе с лесным народом!
Никого не обижай,
Волка не пугайся,
Покорми их и погладь,
С ними пообщайся!
***
В Международный день
Пускай тебе будет не лень
Накормить их плотно.
Братьев меньших уважай,
Помогай им в трудный час,
От невзгод оберегай
Постоянно, а не раз.
За душевную доброту
Поможет воплотить мечту,
Дух милосердья оживит.
***
В День прав животных
Все пускай,
Забыв про работу,
Идут обнимать
И прочих зверят.
Дадут теплый кров
Для птичек, зайчат.
Ведь они милые все,
Надо их оберегать.
Живут с нами на земле,
И хотят существовать.
***
Мир раньше был не прав.
Ведь он лишал животных прав.
Ныне их любой с хвостом проказник
Уже имеет. В честь того и праздник.
Выпьем же за день животных прав!
Сказать ты можешь: Мяу! Карр! И гав!
Есть возможность повилять хвостом
Промяукать о счастливом бытие.
Счастья волосатой братии твоей!
Корма, чистоты, заботы и вниманья,
От двуногих больше пониманья!
***
Не одни мы на Земле-планете.
Есть у нее и младшие уж дети -
Мы им даем права! Они – друзья.
Желаю я все то, что птицы пропоют!
В покое пусть животные живут.
Защитим же фауны простую красоту.
Не надо никого на колбасу!
Выпьем за права утят-котят-щенят,
Пусть рыбки весело шумят.
И со зверьми удачного общения!
Источник: zedra.ru