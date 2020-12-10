Поздравления с днем прав животных в искренних и нежных стихах 10 декабря

Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря.

С Днем прав животных - 10 декабря 2020 года

Поздравления с днем прав животных!

***

С днем прав животных нынче



Поздравляю тебя!И вести себя отлично.С ними пожелаю я!Среди будней беззаботныхВ таком празднике есть толк.Ведь охрана прав животных –Это наш священный долг!И пускай мои словаОстанутся в Вечности.Потому, что я желаюТебе человечности!

***

В день защиты прав животных

Купи молока скорей,

Бедным, уличным котам

В миску ты его налей!



Прикупи еще колбаскиДля местных дворняжек,И получишь много ласкиОт этих бедняжек!Ты всегда корми голодных,Их люби душою всех.Защищай права животных,На то ты и человек!

***

В день защиты прав животных

Пусть мурчат тебе коты,

Покорми их нынче плотно,

Будь с котами ты на «ты»!

Если в лес пойдешь, то хлеба

Ты возьми для зайчика,

Пожалей душою всей



Пушистого мальчика!Если вдруг медведя встретишьВ лесу мимоходом,Предложи ему из банкиСладенького меда!

***

День прав животных -

День необычный!



С животными вестиСебя надо прилично!Если нужно накормить -Накорми всегда их ты,Желаю их тебе любитьИ душевной доброты!Пускай будет жизнь твояС природою связана,Желаю я тебе дружитьС животными разными!

***

День защиты прав животных

Отмечает мир сейчас!

О животных тебе вспомнить

Нынче пробил час!

Никогда не обижай



Братьев наших меньших,Делай все, чтоб им жилосьВ этом мире легче.Взносы всякие плати,Корми, когда сможешь.Верю я, ты в трудный часВсегда им поможешь!

***

В международный день

Прав всех животных,

Покорми ты их с утра

Желательно плотно.

Пускай это будет кот

Или пес приблудный -

Всех жалей ты их всегда,

Ведь им очень трудно!



Можешь даже в зоопаркСегодня податься,Вот верблюда не корми,Он будет плеваться!

***

Животные ведь наши братья,

Пусть и младшие они.

И ты их не обижай,



Пусть хорошо живут они!Чтобы было все у них,Что для жизни нужно,С ними ты всегда ведиХорошую дружбу!Гладь их чаще и следи,Чтобы сыты были,Я желаю, чтоб животныеВсе тебя очень любили!

***

В день прав животных не сиди

Дома на своем диване!

Пускай лес тебя к себе

Сегодня поманит!

Возьми хлебушка для зайца,

Для медведя – меда!



Я желаю подружитьсяТебе с лесным народом!Никого не обижай,Волка не пугайся,Покорми их и погладь,С ними пообщайся!

***

В Международный день



Прав животныхПускай тебе будет не леньНакормить их плотно.Братьев меньших уважай,Помогай им в трудный час,От невзгод оберегайПостоянно, а не раз.За душевную добротуНепременно Бог вознаградит.Поможет воплотить мечту,Дух милосердья оживит.

***

В День прав животных

Все пускай,

Забыв про работу,

Идут обнимать



Собачек, котовИ прочих зверят.Дадут теплый кровДля птичек, зайчат.Ведь они милые все,Надо их оберегать.Живут с нами на земле,И хотят существовать.

***

Мир раньше был не прав.

Ведь он лишал животных прав.

Ныне их любой с хвостом проказник

Уже имеет. В честь того и праздник.

Выпьем же за день животных прав!

Сказать ты можешь: Мяу! Карр! И гав!

Есть возможность повилять хвостом



Лапу полизать, полаять о простом,Промяукать о счастливом бытие.Счастья волосатой братии твоей!Корма, чистоты, заботы и вниманья,От двуногих больше пониманья!

***

Не одни мы на Земле-планете.

Есть у нее и младшие уж дети -



Крылато хвосто-плавниковая семья.Мы им даем права! Они – друзья.Желаю я все то, что птицы пропоют!В покое пусть животные живут.Защитим же фауны простую красоту.Не надо никого на колбасу!Выпьем за права утят-котят-щенят,Пусть рыбки весело шумят.Тебе желаю эко просвещенияИ со зверьми удачного общения!

Источник: zedra.ru