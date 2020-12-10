Яркие открытки на Международный день прав животных 10 декабря 2020 года

Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря.
Источник: cardsmy.com
10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.
Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря.
Источник: cardsmy.com
От редакции
С праздником!