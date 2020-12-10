Яркие открытки на Международный день прав животных 10 декабря 2020 года

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря. С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года Источник: cardsmy.com

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