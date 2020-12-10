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Общество / Стиль жизни

Яркие открытки на Международный день прав животных 10 декабря 2020 года

08:50 10.12.2020 Фото: cardsmy.com, bipbap.ru
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10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

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С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года

Животные, как и люди, являются живым организмом. Они также имеют право на существование и защиту от страданий. С целью прекращения их эксплуатации и убийства был установлен всемирный праздник - 10 декабря.

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С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
% name% title
С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года
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С Международным днем прав животных - 10 декабря 2020 года

Источник: cardsmy.com

10 декабря 2020 домашнее животное Международный день прав животных открытки праздник
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