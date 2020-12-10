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Сегодня именины: 10 декабря отмечается 20 именин по церковному календарю

07:10 10.12.2020 Фото: Pikist
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По церковному православному календарю 10 декабря отмечается 20 именин: 19 мужских и 1 женские.

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Список именин в этот день поможет в выборе имени для ребенка, рожденного в этот день

Мужчины

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Всеволод от древнерусских вьсь - «весь» + володѣти - «владеть», т.е. «владеющий всем», «всевластный»
Гавриил от древнееврейского имени Габриэль - «сильный человек Бога, Божий воин»
Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Роман от латинского romanus - «римский», «из Рима», «римлянин»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»
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