Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 декабря 2020 в России и мире

• День засандаленных
• День сидения на окне
• Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
• Всемирный день футбола (World Football Day)
• Международный день прав животных (International Animal Rights Day)
• Калмыцкий Новый Год (Зул)
• День Нобеля (Nobeldagen)
• День основания Ханты-Мансийского автономного округа
• День создания службы связи МВД РФ
• День марийской письменности
• День рыбака - Мальдивы
• Женский день - Намибия
• День лагера (National Lager Day) - США
• День Конституции (Constitution Day) - Таиланд
• День референдума о государственной независимости - НКР
• День военно-воздушных сил - Венесуэла
• День победы - Ирак
• Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия, Андрея
• Романов день (Зимнее знамение)
Важные события
1520 Мартин Лютер публично сжёг папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви.
1698 Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванно.
1768 в Лондоне приказом Георга III основана Королевская академия художеств.
1798 принятие Павлом I звания Великого магистра Мальтийского ордена.
1848 Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.
1866 Фёдором Тютчевым написано стихотворение "Умом Россию не понять..."
1901 вручены первые Нобелевские премии.
1930 в СССР образованы Ханты-Мансийский и Эвенкийский автономные округа.
1948 на Генеральной Ассамблее ООН принята Всеобщая декларация прав человека
1949 создана служба связи МВД СССР.
1987 Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend