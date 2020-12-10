Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 10 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

10 декабря - День сидения на окне

• День засандаленных

• День сидения на окне

• Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»



• Всемирный день прав человека (Human Rights Day)• Всемирный день футбола (World Football Day)• Международный день прав животных (International Animal Rights Day)• Калмыцкий Новый Год (Зул)• День Нобеля (Nobeldagen)• День основания Ханты-Мансийского автономного округа• День создания службы связи МВД РФ• День марийской письменности• День десятичной классификации Дьюи (Dewey Decimal System Day)• День рыбака - Мальдивы• Женский день - Намибия• День лагера (National Lager Day) - США• День Конституции (Constitution Day) - Таиланд• День референдума о государственной независимости - НКР• День военно-воздушных сил - Венесуэла• День победы - Ирак• День прав человека и мира - Кирибати• Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия, Андрея• Романов день (Зимнее знамение)

Важные события

1520 Мартин Лютер публично сжёг папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви.

1698 Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванно.

1768 в Лондоне приказом Георга III основана Королевская академия художеств.

1798 принятие Павлом I звания Великого магистра Мальтийского ордена.



1828 указом Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт1848 Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.1866 Фёдором Тютчевым написано стихотворение "Умом Россию не понять..."1901 вручены первые Нобелевские премии.1930 в СССР образованы Ханты-Мансийский и Эвенкийский автономные округа.1948 на Генеральной Ассамблее ООН принята Всеобщая декларация прав человека1949 создана служба связи МВД СССР.1987 Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend