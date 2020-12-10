С днем футбола красивые поздравления в прозе 10 декабря 2020 года

Со Всемирным Днем футбола - 10 декабря 2020 года

Жители нашей страны, в своем большинстве, неисправимые почитатели футбола. Какой мужчина в детстве не играл в футбол, даже некоторые девчонки приобщались к этой игре. А уж поболеть за любимые футбольные команды народ собирается не только на стадионах, но и у экранов, теперь уже плазменных, телевизоров. И если научно-технический прогресс за последние 100 лет изменил до неузнаваемости способы просмотра футбольных матчей, то сама игра в футбол, к счастью, осталась прежней. Победа команды, все так же, зависит от сноровки, ловкости и профессионализма самих игроков. Футбол любят не только Россияне, поэтому ФИФА учредила Всемирный день футбола - 10 декабря. Если вы заядлый болельщик и фанат футбольных клубов, то спешите поздравить футбольных звезд с их профессиональным праздником.

Кто сказал, что один в поле не воин? А если этот один – самый лучший нападающий сборной по футболу? Тогда зрители смогут стать свидетелями самой красивой битвы, битвы за победу! Честь и хвала великим воинам меча и ворот! Мы всегда с восхищением смотрим на их мастерство и с удовольствие болеем за любимую команду. Спасибо вам большое за великолепные игры и бурю эмоций!

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Когда выходишь на футбольное поле, очень важно чувствовать поддержку со стороны своих болельщиков. Именно поэтому футбол так популярен по всему свету: в нем немаловажную роль играют обычные зрители, которые кричалками и плакатами поддерживают свою команду. Сегодня Всемирный день футбола и хочется поздравить всех, кто имеет отношение к этому красивому и зрелищному виду спорта!

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Футболу покорились все страны и континенты, его любят взрослые и дети, он дарит нам массу ярких эмоций! Мы очень любим этот спорт. Кто-то просто иногда смотрит чемпионат из-за сборной своей страны, а кто-то путешествует по всему миру вместе с любимой командой. Но все равно, всех людей объединяет эта необъяснимая магия футбола. Спасибо огромное игрокам и тренерам за красивую игру!

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Сегодня Всемирный день футбола отмечает вся планета. На свете почти каждый человек слышал о футболе, и почти все хотя бы раз смотрели его. Будь то чемпионат мира или игра местной команды. И все согласятся с тем, что в футболе важны не только игроки и тренеры команд. В футболе важную роль играют и болельщики – обычные люди, переживающие за свою команду. Пожелаем всем им счастья и успехов в любимом деле!

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Футболисты отважны и очень спортивны! Они достигают всех своих побед неимоверными усилиями и жесткими тренировками. В футболе нельзя сказать: «Я тут в сторонке постою, команда как-нибудь без меня победит». В футболе важен каждый игрок. И каждый может стать героем – вратарь ты или нападающий, не важно. Сегодня мы поздравляем самых лучших спортсменов – футболистов!

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Футбол объединяет людей всех национальностей, религий и полов. Он понятен и ребенку и старику. В футболе не нужно знать иностранного языка, все правила предельно просты и понятны. Поэтому этот вид спорта обрел такую огромную популярность по всему миру. Сегодня Всемирный день футбола и мы от души поздравляем всех, кто играет в футбол или просто болеет за любимую команду!

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Самый красивый и одновременно мужественный вид спорта – это футбол. Он объединяет тысячи, да что там, миллионы людей в едином порыве: все болеют за свою страну и за любимую команду. Сегодня Всемирный день футбола и мы рады поздравить всех, кто хоть как-то причастен к нему. Спортсмены и тренеры, болельщики и работники стадионов – все вы дарите людям радость и массу хороших эмоций!

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Футбол – это такой спорт, в котором нет места личным амбициям. Игрок не может держать мяч всю игру только у своих ног. В этом виде спорта важна командная игра. Как и в обычной жизни, здесь большую роль играет поддержка других игроков и болельщиков. Футбол учит нас доверять друзьям и не бояться врагов. Футбол объединяет людей всей планеты и дарит им море радости и впечатлений.

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Футбол – наша гордость и национальная идея. Она объединяет всех жителей нашей страны. И если на российских чемпионатах еще можно поспорить, чья команда лучше, то на мировом турнире все стоят горой за свою сборную. Все болеют и переживают как один! В этот праздник — Всемирный день футбола – хочется пожелать всем футболистам и болельщикам здоровья и терпения, счастья и успехов!

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Никогда бы не подумал, что мужчины могут так быстро бегать, с такой легкостью двигаться! А ведь футболисты – они настоящие мастера своего дела. И глядя на их великолепную игру, не всегда думаешь, что эта легкость и изящество – результат долгих тренировок и жестких диет. Все победы даются футболистам с большим трудом! Мы гордимся вами и поздравляем с профессиональным праздником!

Источник: pozdravunchik.ru