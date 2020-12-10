Обоняние при коронавирусе: На какой день пропадают и возвращаются запахи и вкусы у больных COVID-19. Истории из первых уст

Переболевшие ковидом бердчане отмечают, что явная потеря обоняния проявилась у них примерно через неделю с момента заражения. Надежды на помощь врачей сильно не было. Выбирались и помогали друг другу сами.

При Covid-19 потеря обоняния бывает мгновенной и практически полной

Об одном из симптомов - потери обоняния и вкуса страшного заболевания XXI века под названием "коронавирус", говорят все. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" порядка 75-80% людей, заразившихся инфекцией COVID-19 теряют обоняние и вкус. Обычно это продолжается 3-4 недели, но данный симптом не является главным признаком инфекции и также может свидетельствовать о других заболеваниях.

Переболевшие ковидом бердчане отмечают, что явная потеря обоняния проявилась у них примерно через неделю с момента заражения. Надежды на помощь врачей сильно не было. Выбирались и помогали друг другу сами. Многие и без подтверждения теста были уверенны в том, что заболели, так как все признаки болезни, помимо потери обоняния и вкуса, были "на лицо". Практически у всех переболевших коронавирусом выступала высокая температура, боль в мышцах, а также утомляемость.





Жительница Бердска Ольга рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что полноценно дышать и чувствовать запахи она начала только через неделю.

- Обоняние пропадало напрочь. У меня такое ощущение, что это началось где-то через неделю после начала заболевания коронавирусом. Все пропало, и обоняние, и вкус. Вернулось ориентировочно все на свои места тоже через неделю. Заразил коронавирусом, предполагаю, меня коллега по работе. Он за три дня до моего заражения переболел, но не предупредил меня об этом, - заявила Ольга в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря.

Также жительница Бердска упомянула, что во время утраты обоняния за советом она обратилась к своему товарищу по работе. Тот посоветовал ей мочить маску в водке и носить ее после.

- Он мне свою методику лечения рассказал, я ей воспользовалась. Сразу при первых же симптомах принимала "Колдакт" вплоть до исчезновения температуры. Мне хватило трех дней. И я дышала водкой, то есть маску смачивала водкой и дышала. Это нужно делать несколько раз в день и желательно ночью еще подушку обрызгивать водкой. Не пить, а дышать! В нос я капала Ноздрин. Это Кольцовский препарат. Он ужасно противного запаха, но очень эффективный. Его я капала в период отсутствия обоняния, а потом мне порекомендовали друзья-товарищи разжижающие препараты. Когда я сняла все симптомы, я пила "Кардио-Магнил". На этом у меня все закончилось. Слабость и повышенное потоотделение наблюдалось на протяжении еще 2-3 месяцев. Также в первый день у меня было резкое нежелание вставать с кровати, хотя у меня такого никогда не бывает. Я встала прошлась и снова легла. И потом ночью очень сильно ломало все тело. Я практически не спала. В этот же день я начала лечение, потому что очень необычно болезнь протекает. Если человек к себе прислушивается, он сразу это поймет. Самое главное вовремя начать лечение, чтобы избежать последствий. Если чувствуете что-то необычное, даже если просто заболели коленки, а они у вас до этого не болели, начинайте пить противовирусные,- порекомендовала Ольга.

О случаи возможного заболевания коронавирусом своего 5-летнего ребенка рассказала Ирина.

- Сначала в семье заболел муж. У него пропало обоняние. Он сходил в больницу ему сказали, что это ОРВИ. На тест не отправили. Он "температурил " 4 дня подряд. Температура поднималась до 40. Затем заболел мой 5-летний ребенок. У него держалась температура сутки. После этого он прыгал, скакал и чувствовал себя полностью здоровым. Потом заболела я. Из явных симптомов у меня был просто насморк и полностью исчезло обоняние. Где-то наверное двое суток продержалась температура в районе 37. Тесты я не сдавала, но было предположение, что это все-таки коронавирус. Вкусов, запахов вообще ничего я не чувствовала около месяца, как и муж. Также было затруднено дыхание,- поделилась своей историей Марина.

Сергею Зайцеву совершенно отказались подтверждать диагноз коронавируса в больнице, дабы не портить статистику по заболеваемости. Помимо потери обоняния, удар от ковида пришелся Сергею еще и на легкие.

- Обоняние пропало дня через 3-4. Все началось с хлеба. Потом открыл консервы и понял, что ничего не чувствую. Затем открыл уже банку кофе и понял, что обоняние исчезло полностью. Запахи вернулись через 1,5-2 недели. Проболел с начала июня до 8 июля. Ходил, как чумной. Жаловался на память. Веры в осуществление помощи от медицины нет. Я съездил в Академгородок, сделал КТ легких, показало двухстороннюю. Сказали, чтобы я шел бегом оттуда. В инфекционном отделении по Новому поселку выдали справку, что я болел ОРВИ. Справка смешная. В детском садике и то лучше дают. Коронавирус указать не могут, чтобы статистику не портить. Сказали, что пришло указание свыше,- изрек Сергей Зайцев.

Пожаловалась на уровень медицины и качество предоставляемых услуг и переболевшая коронавирусом Зинаида Мацкевич.

- Доктор сказал, что я иду в отпуск. Упомянул, что больничный мне никто продлевать не будет. Он сказал: "Давайте я вам выпишу, что вы себя нормально чувствуете". Болела я почти месяц. Обоняние пропало на промежуток по времени больше недели. Сначала я не почувствовала вкус чая с лимоном. Как поднялась температура на 10-14 дни, обоняние стало другим, но запах я также не воспринимала. Через 3 недели пошла на поправку. Специальной методики по восстановлению обоняния не предпринимала. Я знала, что организм восстановится. Я даже не знаю, что можно было бы предпринять по восстановлению обоняния. Никто мне ничего не говорил,- отметила Зинаида Мацкевич.

У Натальи Борисовой обоняние пропало перед поездкой в один самых красивейших городов России Санкт-Петербург.

- Коронавирус появился перед поездкой в Питер. Летела я в октябре. В этот день у меня пропало и обоняние, и вкус. Началось все с того, что мне стало резко плохо на работе. Пропали силы, заболела голова. Я обедала в этот момент и резко перестала чувствовать вкус еды. До сих пор обоняние ко мне не вернулось. Изредка сейчас чуть чувствую сильные ароматы. Вкуса еды не чувствую вообще. Отек до сих пор не прошел в носу. У брата за три дня до меня проявились такие же симптомы. Он начал активно промывать нос, пшикать всем. И через три дня запах снова появился. Возможно, если бы я в Питере начала промывать нос сразу, то у меня тоже было бы все нормально, но у меня не было на это сил и времени. Не было сил дойти даже до аптеки,- поведала Наталья.

На 10 декабря в Бердске под медицинским наблюдением находится 1042 жителя города, 30 детей. Выздоровевших и выписанных - 814. Всего в городе официально зарегистрировано 874 случая коронавируса.

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