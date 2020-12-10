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Чем опасны видеоигры в период пандемии, рассказал врач

08:30 10.12.2020 Фото: pixabay
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Специалист напомнил, что игровое расстройство было включено в 11-ю редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11). Она вступает в силу 1 января 2022 года.

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Специалист напомнил, что игровое расстройство было включено в 11-ю редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11). Она вступает в силу 1 января 2022 года.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Чем опасны видеоигры в период пандемии, рассказал врачНовый год в условиях пандемии: как встретить его с оптимизмом? Советы психологаЕщё 798 новостей

В период пандемии чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к развитию психологического стресса. Об этом в интервью с РИА Новости предупредил специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, в период вынужденной самоизоляции многие люди подвержены нездоровым моделям поведения, таким как злоупотребление играми. Позняк подчеркнул важность поддержания баланса деятельности в «онлайне» и «оффлайне».

«ВОЗ признает, что миллионы людей любят играть в видеоигры в качестве досуга и что для большинства пользователей это является здоровым хобби. Однако чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к функциональным нарушениям и психологическому стрессу значительного числа игроков», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что игровое расстройство было включено в 11-ю редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11). Она вступает в силу 1 января 2022 года.

Ранее ученый Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. По его словам, более уязвимыми к инфекции оказались люди с расстройствами психики.

видеоигры пандемия расстройство психики
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