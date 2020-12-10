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Гип-гип ура! Яркие поздравления на Всемирный день футбола 10 декабря

06:20 10.12.2020 Фото: bipbap.ru
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Какой мужчина в детстве не играл в футбол, даже некоторые девчонки приобщались к этой игре. А уж поболеть за любимые футбольные команды народ собирается не только на стадионах, но и у экранов, теперь уже плазменных, телевизоров.

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Со Всемирным Днем футбола - 10 декабря 2020 года

Поздравления со Всемирным днем футбола.

***

Пас, удар, маневр ловкий

И летит в ворота мяч,
Отработана сноровка,
Завершен победой матч!
Кто играет, кто болеет,
С Днем футбола вас, друзья,
Всем желаем мы победы,
Мы команда, мы семья!

***

Все, от мала до велика
Очень любят наш футбол,
И встречают его с криком,
И считают каждый гол!
Мы сегодня поздравляем
С Днем футбола игроков,
И болельщиков, конечно,
Тех, что дарят вам любовь!

***

День футбола — это праздник,
Что вошел уж в каждый дом.
Мы болеем и играем,
С ним в душе всегда живем.

С днем прекрасным поздравляю,
Всех, кого пленит игра.
Принесут минуты матча

Радости вам и добра.

В жизни будет пусть команда
С вами в каждой сфере.
Забивайте гол судьбе
Лишь в своей манере.

***

Попадает мяч в ворота,
И кричат все дружно «Гол!»

Нет занятий интересней,
Чем смотреть родной футбол!
В этот день я поздравляю
С Днем футбола всех друзей,
И болеть мы будем дружно,
Чтобы было веселей!

***

Только болельщиков и футболистов —

Отчаянных малых, людей-оптимистов,
С футбольным торжественно днем поздравляем,
Талантливых матчей, успешных, желаем!
У вас, тех, кто ценит и любит футбол,
Надежда всегда остается на гол!
Развеяна пусть же не будет она,
Уверенной станет любая игра!

***

Мы день футбола отмечаем.
Он ведь нам в радость, что ж к тому?
Мы очень много в жизни знаем.
И хорошо, что есть футбол.

Мы поздравляем вас, желая,
Чтоб было больше счастья вам.
Пусть жизнь порою непростая —
Всегда ведь место есть мечтам!

***

В этот праздник все ликуют,
И дрожит весь стадион,
Все мужчины и мальчишки
Очень любят наш футбол!

Всех болельщиков сегодня
Поздравляем от души,
Больше пусть голов приносят

На футболе игроки!

***

В день футбола стол накроем:
Пиво, рыбка, сухари.
Будем мы болеть за наших,
Эх, фортуна, помоги!

Мы болельщики лихие,
Смотрим каждую игру,

Вам желаем всем здоровья,
А я за пивом побегу!

***

Вся страна у мониторов:
Ведь сегодня день футбола!
Пиво, рыба и шарфы,
На груди висят свистки!

И жена присоединилась,

С мужем вместе «Гол!» кричит,
Тёща в угол вся забилась,
Из него сидит, ворчит!

***

Футболом можно «заболеть»,
Внезапно и навечно!
«Свою» команду отыскать,
Любить её сердечно!

И на трибунах поорать
«Оле! Оле!» — с душою,
Достаточно увидеть раз,
Чтоб стал футбол судьбою!

На поле лучше погонять,
Чем резаться в приставке,
Голы не стоит нам считать!
И будет всё в порядке.

***

Знает точно вся страна,
Без футбола нам нельзя,
Дух командный здесь, игра,
И болельщиков сполна!

Разноцветные шарфы,
Есть штрафной, удар, голы,
Голос сорванный не зря,

Победителям «ура»!

С Днем футбола, всем побед,
И не знать на поле бед,
И все время забивать,
Первенство чтоб не терять!

***

Футбол — прекрасная игра,
Здоровье укрепляет

Всем тем, кто с ночи до утра
По полю мяч гоняет.

А у болельщиков азарт
Все матчи вызывают,
Голам забитым каждый рад,
И фаеры летают.

Футбола лучше спорта нет,
Всегда пусть процветает,

И дети с самых ранних лет
Мяч во дворах гоняют!

***

С праздником всех футболистов!
Мы вас поздравим, друзья.
Пусть смех звучит серебристый.
Нам без успеха нельзя!

Мы вас сегодня поздравим.

Праздник сегодня большой!
Пусть дух игры не оставит.
Будет удача большой!

***

Всех любителей футбола
Поздравляю нынче я.
Не бывать на грани фола
Вам желаю искренне друзья.

И голов, конечно же, побольше.
Справедливости во всём.
Жить с улыбкой и подольше
И чтоб смехом был наполнен дом.

***

На улице декабрь, а газон, как летом зеленеет.
Фанаты на трибунах песни распевают и кричат.
Вы за команду лучшую переживаете, болеете.

Вокруг все флаги и символика, как жар горят.

Одиннадцать смелейших игроков за мяч на поле
Сойдутся в схватке... Пас, колено, наконец, удар.
Окончена игра красивым, в самую девятку, голом.
Пусть будут матчи жаркими, как пламени пожар.

Источник: tostun.ru

10 декабря 2020 Всемирный день футбола поздравления стихи
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