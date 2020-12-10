Гип-гип ура! Яркие поздравления на Всемирный день футбола 10 декабря

Какой мужчина в детстве не играл в футбол, даже некоторые девчонки приобщались к этой игре. А уж поболеть за любимые футбольные команды народ собирается не только на стадионах, но и у экранов, теперь уже плазменных, телевизоров.

Со Всемирным Днем футбола - 10 декабря 2020 года

Поздравления со Всемирным днем футбола.

***

Пас, удар, маневр ловкий



И летит в ворота мяч,Отработана сноровка,Завершен победой матч!Кто играет, кто болеет,С Днем футбола вас, друзья,Всем желаем мы победы,Мы команда, мы семья!

***

Все, от мала до велика

Очень любят наш футбол,

И встречают его с криком,

И считают каждый гол!

Мы сегодня поздравляем

С Днем футбола игроков,

И болельщиков, конечно,

Тех, что дарят вам любовь!

***

День футбола — это праздник,

Что вошел уж в каждый дом.

Мы болеем и играем,

С ним в душе всегда живем.

С днем прекрасным поздравляю,

Всех, кого пленит игра.

Принесут минуты матча



Радости вам и добра.

В жизни будет пусть команда

С вами в каждой сфере.

Забивайте гол судьбе

Лишь в своей манере.

***

Попадает мяч в ворота,

И кричат все дружно «Гол!»



Нет занятий интересней,Чем смотреть родной футбол!В этот день я поздравляюС Днем футбола всех друзей,И болеть мы будем дружно,Чтобы было веселей!

***

Только болельщиков и футболистов —



Отчаянных малых, людей-оптимистов,С футбольным торжественно днем поздравляем,Талантливых матчей, успешных, желаем!У вас, тех, кто ценит и любит футбол,Надежда всегда остается на гол!Развеяна пусть же не будет она,Уверенной станет любая игра!

***

Мы день футбола отмечаем.

Он ведь нам в радость, что ж к тому?

Мы очень много в жизни знаем.

И хорошо, что есть футбол.

Мы поздравляем вас, желая,

Чтоб было больше счастья вам.

Пусть жизнь порою непростая —

Всегда ведь место есть мечтам!

***

В этот праздник все ликуют,

И дрожит весь стадион,

Все мужчины и мальчишки

Очень любят наш футбол!

Всех болельщиков сегодня

Поздравляем от души,

Больше пусть голов приносят



На футболе игроки!

***

В день футбола стол накроем:

Пиво, рыбка, сухари.

Будем мы болеть за наших,

Эх, фортуна, помоги!

Мы болельщики лихие,

Смотрим каждую игру,



Вам желаем всем здоровья,А я за пивом побегу!

***

Вся страна у мониторов:

Ведь сегодня день футбола!

Пиво, рыба и шарфы,

На груди висят свистки!

И жена присоединилась,



С мужем вместе «Гол!» кричит,Тёща в угол вся забилась,Из него сидит, ворчит!

***

Футболом можно «заболеть»,

Внезапно и навечно!

«Свою» команду отыскать,

Любить её сердечно!

И на трибунах поорать

«Оле! Оле!» — с душою,

Достаточно увидеть раз,

Чтоб стал футбол судьбою!

На поле лучше погонять,

Чем резаться в приставке,

Голы не стоит нам считать!

И будет всё в порядке.

***

Знает точно вся страна,

Без футбола нам нельзя,

Дух командный здесь, игра,

И болельщиков сполна!

Разноцветные шарфы,

Есть штрафной, удар, голы,

Голос сорванный не зря,



Победителям «ура»!

С Днем футбола, всем побед,

И не знать на поле бед,

И все время забивать,

Первенство чтоб не терять!

***

Футбол — прекрасная игра,

Здоровье укрепляет



Всем тем, кто с ночи до утраПо полю мяч гоняет.

А у болельщиков азарт

Все матчи вызывают,

Голам забитым каждый рад,

И фаеры летают.

Футбола лучше спорта нет,

Всегда пусть процветает,



И дети с самых ранних летМяч во дворах гоняют!

***

С праздником всех футболистов!

Мы вас поздравим, друзья.

Пусть смех звучит серебристый.

Нам без успеха нельзя!

Мы вас сегодня поздравим.



Праздник сегодня большой!Пусть дух игры не оставит.Будет удача большой!

***

Всех любителей футбола

Поздравляю нынче я.

Не бывать на грани фола

Вам желаю искренне друзья.

И голов, конечно же, побольше.

Справедливости во всём.

Жить с улыбкой и подольше

И чтоб смехом был наполнен дом.

***

На улице декабрь, а газон, как летом зеленеет.

Фанаты на трибунах песни распевают и кричат.

Вы за команду лучшую переживаете, болеете.



Вокруг все флаги и символика, как жар горят.

Одиннадцать смелейших игроков за мяч на поле

Сойдутся в схватке... Пас, колено, наконец, удар.

Окончена игра красивым, в самую девятку, голом.

Пусть будут матчи жаркими, как пламени пожар.

Источник: tostun.ru