ПФР: что сделать, чтобы получать уведомления о положенных вам выплатах и пособиях через Личный кабинет

Информация о мерах соцподдержки будет появляться в Личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Также будут указываться способы их получения и список необходимых для этого документов. Для этого гражданин должен подтвердить свое согласие на получение уведомлений о доступных для него мерах соцподдержки.

На первом этапе запрограммированы три жизненные ситуации: рождение ребенка, установление инвалидности и достижение пенсионного возраста

Правительство России утвердило порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, льготах и пособиях. Информирование граждан запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Наполнением ЕГИССО информацией о мерах защиты и поддержки занимаются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, в том числе Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, организации, предоставляющие меры социальной защиты за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов страны и местных бюджетов, учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Информация о мерах соцподдержки будет появляться в Личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Также будут указываться способы их получения и список необходимых для этого документов. Для этого гражданин должен подтвердить свое согласие на получение уведомлений о доступных для него мерах соцподдержки. Чтобы запустить процесс, необходимо зайти в Личный кабинет на портале госуслуг и в разделе "Документы и данные" на вкладке "Льготы и выплаты" разрешить эту услугу.

На первом этапе запрограммированы три жизненные ситуации: рождение ребенка, установление инвалидности и достижение пенсионного возраста. Уведомление придет после наступления события, вместе с которым возникнет право человека на меры социальной поддержки. Со временем количество жизненных ситуаций, по которым будет осуществляться информирование, будет увеличиваться.

При этом продолжат действовать и иные формы информирования граждан, в том числе за разъяснением своих социальных прав и положенных им мер соцподдержки они могут обратиться в МФЦ. А с 1 июля 2021 года граждане смогут получать персональные консультации по телефону или через чат-бот единого контакт-центра.

Источник: ПФР