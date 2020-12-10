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Повысят ли в 2021 году пособие по безработице. Каким будет его размер?

13:11 10.12.2020 Фото: Pixabay
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Министерство труда РФ рассматривает предложения профсоюзов, аналитику экспертов и работников центров занятости. По состоянию на конец октября в России зарегистрировано 3,6 млн безработных.

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Предлагается увеличить выплаты безработным родителям несовершеннолетних детей

Какое пособие по безработице будут платить в 2021 году, пока не установлено. Министерство труда РФ рассматривает предложения профсоюзов, аналитику экспертов и работников центров занятости. По состоянию на конец октября в России зарегистрировано 3,6 млн безработных.

Какое пособие платится в настоящее время

Динамика изменения размера пособия по безработице следующая:

  • до эпидемии коронавируса минимум составлял 1,5 тыс. руб., максимум – 8 тыс. руб.;
  • с мая по октябрь выплаты увеличили – минимум до 4,5 тыс. руб., максимум до 12,1 тыс. руб.;
  • с октября минимум опять составляет 1,5 тыс. руб., а максимум пока оставили 12,1 тыс. руб.

В период с апреля до начала сентября пособие не привязывалось к среднему заработку, все безработные получали возможный максимум. С сентября снова начали учитывать зарплату на последнем месте работы. Для индивидуальных предпринимателей льготный период также был с апреля по конец августа – они получали максимум – 12,1 тыс. руб. В настоящее время им выплачивается докризисный минимум 1,5 тыс. руб.

Профсоюзы предлагают повысить пособие по безработице в 2021 году

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением сохранить выплаты, назначенные на период пандемии, в размере максимума в 12,1 тыс. руб. и минимума в 4,5 руб. для всех безработных в 2021 году.

Это может стоить государственному бюджету примерно 100 млрд руб. Эти предложения ФНПР внесены в качестве отзыва на проект бюджета России на 2021-2023 годы.

Для индивидуальный предпринимателей и самозанятых граждан предлагается сохранить бессрочно выплаты в размере 12,1 тыс. руб. Кроме этого, предлагается увеличить выплаты безработным родителям несовершеннолетних детей с 3 тыс. руб. до почти 10 тыс. руб.(до прожиточного минимума для детей), как это было до 1 октября 2020 года.

Предложения направлены на рассмотрение в Министерство финансов РФ. Окончательное решение пока не принято.

Источник: 1rre.ru

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