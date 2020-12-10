Ждать ли амнистию для заключенных в 2021 году?

В 2021 году наиболее вероятной датой, к которой может быть объявлена амнистия, считается 27 апреля – исполняется 115 лет со дня начала работы Государственной Думы в России.

Амнистия применяется как показательный акт милосердия со стороны государства

Амнистия для заключенных ожидалась к 75-летию Победы. В связи с пандемией и сложившейся экономической ситуацией решение вопроса было отложено. Так как необходимость уголовной амнистии назрела, вероятность ее принятия в 2021 году достаточно велика.

Когда можно ожидать амнистию в 2021 году

По сложившейся традиции уголовная амнистия объявляется к знаменательным датам – к юбилейным годовщинам Победы, ко Дню Конституции. В последний раз амнистия проходила в 2015 году в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В 2021 году наиболее вероятной датой, к которой может быть объявлена амнистия, считается 27 апреля – исполняется 115 лет со дня начала работы Государственной Думы в России.

На кого распространяется амнистия по уголовным делам

В соответствии с законом, под амнистию могут попасть:

несовершеннолетние осужденные;

родители малолетних детей;

пенсионеры;

осужденные впервые по нетяжким статьям и статьям средней тяжести;

участники боевых операций;

люди с инвалидностью.

Есть категории осужденных, на которых не распространяется амнистия:

отбывающие наказания за особо тяжкие и тяжкие преступления (убийства, разбой, терроризм, бандитизм и т.п.);

нарушители режима в колонии;

совершившие преступления в колонии;

отпущенные по амнистии и совершившие новые преступления.

В чем заключается амнистия

Амнистия отличается от акта помилования тем, что применятся не к отдельным гражданам, а к определенным группам осужденных, выделенным в особый список по утвержденным признакам.

По отношению к лицам, попавшим под амнистию, прекращается уголовноре преследование, они освобождаются полностью или сокращается срок наказания, применяется более мягкое наказание.

Как правило, амнистия применяется как показательный акт милосердия со стороны государства. Практикуется она во многих странах мира.

Источник: 1rre.ru