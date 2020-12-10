Как сократят чиновников с 1 января 2021: реформу объявил Мишустин

На очередном заседании с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2021 года будет запущена административная реформа, которая поможет оптимизировать госаппарат.

Такая административная реформа поможет избавиться от непропорционального соотношения начальников и подчиненных

Стало известно, что уже с 1 января 2021 года будет проведена административная реформа в госаппарате. Под сокращение попадут от 10 до 15% сотрудников как федеральных, так и муниципальных структур. Таким образом, удастся сократить неоправданный штат госструктуры, и сократить финансовые издержки, сделать работу более эффективной и исполняемой в сроки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сокращает государственный аппарат уже в 2021 году

На очередном заседании с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2021 года будет запущена административная реформа, которая поможет оптимизировать госаппарат. Реформа будет проходить в течение 3 месяцев. И уже в апреле 2021 года госаппарат будет работать в измененном составе.

Мишустин подчеркнул:

«Нет смысла откладывать на потом больше реформу, как это делалось многие годы. Сейчас важно в четко запланированные сроки настроить систему госуправления. Именно этого хотел и ждет от нас всех президент страны. Предлагаю началом проведения административной реформы считать 1 января 2021 года. Не вижу смысла в огромном штате госуправления. Надеюсь, что после окончания административной реформы мы получим грамотно сформированный штат специалистов, а каждый орган исполнительной власти будет понимать свою сферу ответственности и следовать ей».

Административную реформу пытались довести до конца уже несколько раз, но пока только на словах. Первый раз в период с 2011 по 2013 года хотели срезу уменьшить штат на 20% от общего количества сотрудников. Но уменьшить удалось всего лишь на 8%. Второй раз попытку сделали в 2016 году, и уменьшение произошло всего на 5,6 % госслужащих. Хотя этот раз «пострадали» сотрудники низшего, а не высшего звена. А вот третий раз снова попытались это сделать в 2020 году.

Такая административная реформа поможет избавиться от непропорционального соотношения начальников, которых гораздо больше, и подчиненных. Нужно отметить, что такая многоуровневая управленческая вертикаль с одной стороны ведет к значительным финансовым издержкам, а с другой стороны отрицательно влияет на быстроту и качество решений, что ведет к неэффективной работе в целом.

Кого коснутся сокращения, и изменится ли зарплата в госаппарате в России в 2021 году

Согласно административной реформе запланировано сократить:

работников федеральных структур (ФОИВ) до 10%;

работников муниципальных структур (или территориальных подразделений ФОИВ) до 15%.

Теперь будут стараться провести соответствия новым требованиям реформы

В штате министерств должно быть не менее 40 человек в департаментах. Не менее 25 человек в управлениях ведомств. Не менее 5 отделов, входящих в состав управления или департамента. Не менее 10 работников в каждом из отделов.

Изменения численности гослужащих в 2021 году коснуться и из зарплаты. Если ранее какой будет зарплата гослужащих решали региональные чиновники, то теперь ею будут заниматься только федеральные органы ,то есть правительство. Доход чиновников теперь будет пересмотрен. Зарплата будет состоять из ставки и дополнительных выплат, которые у каждого могут быть свои. Сюда входят премии и целый ряд льгот, и компенсаций.

Оклад сотрудников госструктур может изменяться и будет зависеть от решения кабинета министров. Такой поход к зарплате госслужащих считают более полным и справедливым. Теперь зарплата у ряда служащих могут и вырасти, но каждый будет получать только то, что заработал.

Сокращение госслужащих поможет значительно уменьшить финансовые издержки по их содержанию, и привести к более результативной работе. Но вот удастся ли это в очередной раз провести в 2021 году пока под вопросом.

Источник: 1rre.ru