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На закрытие долга РЖД отдали деньги российских пенсионеров. Что значит?

17:20 10.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Внешэкономбанк, который управляет 39 млн сбережений людей, вложил финансы в бессрочные облигации РЖД. Об этом рассказали в Центральном банке Российской Федерации. Сделки прошли в 3-м квартале с помощью денег инвестиционного портфеля пенсионных финансов ПФ РФ.

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В бонды РЖД направили средства, которые раньше были на банковских депозитах

К спасению российских государственных учреждений, бюджеты которых разваливаются на глазах из-за падения сырьевых доходов и рецессии в экономической сфере, решили подключить пенсионные средства народа.

Как спасают государственные корпорации от кризиса

Внешэкономбанк, который управляет 39 млн сбережений людей, вложил финансы в бессрочные облигации РЖД. Об этом рассказали в Центральном банке Российской Федерации. Сделки прошли в 3-м квартале с помощью денег инвестиционного портфеля пенсионных финансов ПФ РФ.

В бонды РЖД направили средства, которые раньше были на банковских депозитах. В итоге часть общих облигаций в портфеле ВЭБа возросла до 34,8%. Пенсионные финансы отправились в бюджет российской компании во время сильной недостачи денег.

В соответствии с отчетом по МСФО, во время первого полугодия РЖД заработали 120 млрд р. финансового потока от операционной работы. На большие строительства и инвестиции истратили практически в три раза больше – около 366 млрд.

Дыру в инвестиционной программе, которая разрослась до 600 млрд рублей, надумали прикрыть с помощью постоянного долга, то есть облигаций, которые не имеют термина погашения. Весной текущего года российские министры дали добро на выпуск подобных бондов на сумму 370 млрд рублей. Расчет изначально делали и на пенсионные деньги, а банку, который руководит накоплениями, разрешили приобрести ценные бумаги на 100 млрд р.

Почему российские РЖД испытывают финансовые трудности

Первый выпуск облигаций, которые не имеют термина действия, РЖД на 30 млрд р. провели в начале лета по ставке 6,55% годовых. В июле компания предоставила второй выпуск на 20 млрд р., но уже под 7,3%, а в сентябре было уже на 100 млрд, хотя тут ставка стала меньше – 7,25%.

Стоит отметить, что механизм бессрочной задолженности выбрали не только для железной дороги, но и для остальных государственных предприятий. Такая мера введена вместо простых выплат из бюджета.

Для учреждений этот долг считается отличным, так как нет срока, в который его нужно исполнить, нет нужды погашать. С помощью таких займов государственные корпорации могут устранять остальные обязательства, к примеру, заработные платы сотрудников.

Еще одно преимущество состоит в том, что данный инструмент дает возможность прикрыть большую часть долга, ведь в отчете по МСФО будет показано только до 50% от всей суммы.

Источник: 1rre.ru

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