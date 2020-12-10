Мода зима, весна, лето 2021: новые тренды для женщин

Асимметрия по-прежнему будет на пике популярности. Ассиметричные детали могут присутствовать в верхней одежде, платьях, юбках.

Лен и хлопок остаются на пике популярности

Уходящий год стал самым непредсказуемым, принес немало потрясений. Из-за пандемии коронавируса начало рушиться то, на создание чего ушли десятилетия. Перемены коснулись и индустрии моды: закрылись некоторые фабрики с магазинами, были отменены заказы, прекращены поставки. Серьезные бренды считают убытки.

Переживая пандемию коронавируса, люди меняют покупательские привычки. Многие компании решили экстренно пересмотреть стратегии ведения бизнеса. По результатам многочисленных исследований рынка можно сделать вывод, что потребитель сейчас нуждается в удобной и универсальной одежде, в основном спортивной. Изменятся ли модные тенденции в 2021 году? Какие вещи будут носить женщины?

9 модных трендов 2021 года

Чтобы понять, что будет модно в 2021 году, надо обратиться внимание на основные тренды. Итак, женщинам, настоящим ценителям моды и стиля, надо будет отдать предпочтение:

1 – шелковым и атласным нарядам;

2 – спортивным костюмам и другой одежде соответствующего стиля;

3 – джинсам и брюкам мужского кроя;

4 – пиджакам и платьям «а-ля 90-е» с объемными плечами и рукавами;

5 – топам и различным бра;

6 – нарядным повседневным платьям;

7 – неоновым образам;

8 – цветочному принту;

9 – пастельным оттенкам.

Помимо пастельных оттенков в моде в следующем году будут:

белые; голубые; желтые; зеленые; красные (насыщенные); розовые.

Что будет модно для женщин в 2021 году

Модными в 2021 году будут практичные вещи. При этом надо научиться сочетать абсолютно разные стили. Например, лучший вариант образа – спортивный, деловой и casual стиль. Удобство для каждой женщины на первом месте, поэтому они оценят сочетание платьев «а-ля ночная сорочка» с деловым пиджаком. Романтичности образу придадут рюши с кружевами.

На картинке представлены образы ультрафиолетового цвета, который станет главным в сезоне «весна-лето» 2021 года. Для повседневной носки лучше выбирать наряды:

черных; белых; серых; пастельных; графитовых; красных; небесно-голубых; сиреневых; желтых оттенков.

Асимметрия по-прежнему будет на пике популярности. Ассиметричные детали могут присутствовать в верхней одежде, платьях, юбках. Это может быть не только крой, но и какой-то узор, рисунок.

Наверное, «клетка» — это навсегда. Модными трендами станут линейные с геометрическими узоры, а вот от «животного принта» лучше отказаться – леопарда, зебры, тигра и т.д.

В прохладные дни модницам рекомендуется выбирать пальто или плащ. В моде останется кожа. Верхняя одежда должна быть асимметричного, свободного кроя длиной ниже колен.

Плащ-накидка (капа, кейп) – любовь стилистов. Но популярными останутся и жилет, пиджаки, жакеты. Самые смелые женщины, которые любят экспериментировать, будут выбирать смешанные модели – пиджаки-безрукавки. Их можно носить на блузку.

В 2021 году дизайнеры рекомендуют носить широкие джинсы с брюками. Так, модными будут джинсы-клеш с потертостями и рванками и брюки с высокой талией со стрелками. Что касается цвета, то это белый, серый, черный, голубой, красный и желтый.

В 2021 году в моде останутся платья и юбки «карандаш» и «сонцеклеш».

При выборе обуви необходимо отдать предпочтение моделям из лаковой кожи. Удобный вариант – ботфорды, а трендовый – ботиночки на платформе. Женщинам, которые любят спортивный стиль, следует обратить внимание на ретро-кроссовки.

Самые модные вещи для женщин в 2021 году

Непринужденность и неограниченность – основные направления в модной одежде 2021 года. Ранее не каждая женщина решалась обуть кроссовки или кеды под платье, а сегодня – это тренд. В следующем году можно смело комбинировать пиджаки со спортивными штанами.

Из какого материала надо выбирать одежду в 2021 году

Лен и хлопок – «мастхев» грядущего года.

В моде останется джинс-рванка с потертостями. Желательно выбирать модели, украшенные бусинами.

«Золотая» и блестящая ткань позволят выделиться в толпе.

Одежда из бархатного материала будет актуальной.

Источник: pronedra