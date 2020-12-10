Пенсионный налоговый вычет: в чем суть предложения ЦБ

С инициативой о введении отдельного налогового вычета еще в минувшем 2019-м году выступили представители негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России. Они подчеркнули тогда, в частности, что благодаря такой мере правительство успешно повысит общую привлекательность системы негосударственного пенсионного обеспечения граждан.

За период с 2016-го по 2019-й год по ИИС первого типа россиянам выплатили в общей сложности 6,3 миллиарда рублей в качестве налоговых вычетов

В минувший понедельник, 7 декабря, появилась информация о том, что глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина настаивает на тщательной проработке такого вопроса как отдельный пенсионный налоговый вычет.

Советник первого зампреда ЦБ РФ Степан Кузнецов накануне проинформировал об этом в интервью журналистам. Он уточнил, что г-жа Набиуллина уже дала соответствующее поручение, уточнив, что желает ознакомиться со всеми конструктивными предложениями не позднее чем в марте следующего года.

Пенсионный налоговый вычет: что это такое и кто его предложил?

С инициативой о введении отдельного налогового вычета еще в минувшем 2019-м году выступили представители негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России. Они подчеркнули тогда, в частности, что благодаря такой мере правительство успешно повысит общую привлекательность системы негосударственного пенсионного обеспечения граждан. Минфин, однако, заявил, что против.

На сегодняшний день граждане России вправе рассчитывать на получение налогового вычета с расходов на негосударственное пенсионное страхование, однако, исключительно в пределах отметки в 15,6 тысячи рублей ежегодно.

Уточним, что речь идет об общей сумме для всех социальных налоговых вычетов. Представители НПФ озвучили инициативу о создании отдельного пенсионного налогового вычета в пределах 52 000 рублей в год.

Пенсионный налоговый вычет – на примере: что говорят аналитики

За период с 2016-го по 2019-й год по ИИС первого типа россиянам выплатили в общей сложности 6,3 миллиарда рублей в качестве налоговых вычетов.

Пресс-служба Центробанка проинформировала об этом в своем «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», обнародованном по итогам первого квартала уходящего года. Национальный финансовый регулятор сослался при этом на официальные данные, озвученные ранее специалистами ФНС.

Средний взнос на счет, вычет с которого был получен по результатам 2018 года, практически приблизился к максимальной отметке – он достигал тогда 318 тысяч. Численность наших соотечественников, которые получили данные вычеты по итогам года, составила 79,8 тысячи. Получается, что общая сумма вычета по ИИС-1 за 2018-й достигла 3,3 миллиарда рублей, отмечают эксперты.

Расчеты НПФ «Сафмар»

Аналитик НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис озвучил следующие расчеты: сумма налогового вычета по пенсионным взносам, получаемого гражданами России в рамках социального налогового вычета, достигает приблизительно 0,7 миллиарда рублей в год.

Говоря об отдельном пенсионном налоговом вычете, эксперт отмечает, что речь идет в данном случае не только о стимулирующей льготе, но еще и о плате российского правительства за то, что оно не в состоянии обеспечить коэффициент замещения утраченных людьми заработков в должном объеме.

Евгений Биезбардис утверждает, что это затрагивает в первую очередь средний класс, коэффициент замещения которого должен быть не ниже, чем 40 процентов, тогда как фактически он находится сейчас на отметках от 15-ти до 25-ти процентов.

Источник: Пронедра