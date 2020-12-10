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Какой будет погода 10 декабря в Бердске? Обещают сильный мороз

06:30 10.12.2020
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Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

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Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, небольшой, днем местами умеренный снег, метели, в отдельных районах изморозь, на дорогах местами гололед. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26 °С, при облачности -14, -19 °С, днем -7, -12 °С.

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