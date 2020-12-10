Диссертация: правила защиты хотят изменить

Стало ясно, что качественную интеллектуальную коммуникацию можно организовать и дистанционно

Диссертационные советы получат право решать судьбу соискателей учёной степени удалённо, а сами желающие стать кандидатами и докторами наук смогут предъявить для защиты свои публикации в изданиях из разных баз цитирования, а не только из списка ВАК. Если же у учёного внушительный список работ, он сможет стать доктором вообще без диссертации. Проект постановления Правительства с такими предложениями опубликовали на портале нормативных актов 2 декабря. Как новшества повлияют на будущих кандидатов и докторов наук, и скажутся ли они на престижности научных степеней, разбиралась «Парламентская газета».

Слушать соискателя разрешат онлайн

Во время пандемии коронавируса членам диссертационных советов и оппонентам разрешили не собираться на защиту в полном составе, а участвовать в заседаниях удалённо, включив видеосвязь. Эксперимент, по мнению Минобрнауки, удался. В июле министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил РИА Новости: стало ясно, что качественную интеллектуальную коммуникацию можно организовать и дистанционно.

Поэтому новый проект постановления, разработанный министерством, делает возможность «удалёнки» бессрочной. При этом оппоненты смогут выбрать онлайн-режим только по уважительной причине - если они на больничном, в отпуске или командировке, — а для членов диссоветов такие ограничения применять не станут. Голосовать они будут тоже дистанционно. Кроме этого, в защите докторской диссертации должны будут участвовать четыре, а не пять докторов наук.

Работа диссертационного совета и оппонентов вполне могут проходить онлайн, согласен член Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор политических наук Владимир Кононов. По его мнению, это позволит в случае необходимости привлекать людей из разных концов страны и даже из-за рубежа, сказал депутат «Парламентской газете».

«Главное — организовать удалённое голосование так, чтобы соблюсти его в тайне: кто был за, кто проголосовал против присвоения ученой степени соискателю», — считает завкафедрой Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор Андрей Козлов. В целом же большинство проблем, связанных с дистанционным режимом работы, уже сняты, а значит, такой порядок можно использовать и в будущем, полагает он.

Что может измениться для соискателей

Минобрнауки также предлагает существенно увеличить количество изданий, в которых будут засчитывать публикации соискателям ученых степеней. Сейчас все, кто хочет стать кандидатом или доктором наук, должны опубликовать определённое количество работ именно в рецензируемых изданиях, которые перечислены в списке Высшей аттестационной комиссии России. А если постановление примут, будут также учитывать публикации в журналах, индексируемых базами Web of Science, Scopus и отечественной базой Russian Science Citation Index.

«Это самый сомнительный пункт проекта постановления», — считает профессор Козлов. Большинство журналов, которые индексируются в международных базах данных являются иностранными коммерческими проектами, м чтобы опубликоваться в них, нужно заплатить сумму от одной тысячи долларов, рассказал он. «Зачем вынимать деньги из кармана аспиранта, преподавателя? Не станет ли завтра публикация в них обязательной?» — задаётся вопросами профессор.

Он признает, что в России тоже есть журналы, которые зарабатывают на публикациях, оказывая платные услуги. Но большинство отечественных научных изданий размещает научные работы бесплатно.

Есть у него вопросы и к качеству изданий из зарубежных баз цитирования. «Так, ВАК включает в свой список ограниченное количество российских научных рецензируемых журналов по каждой научной специальности и предъявляет к ним жёсткие требования в плане редколлегий, оформления, оригинальности… Международные базы индексируют тысячи изданий. Кто формирует эти списки? Кто и как будет их контролировать в России?», — отмечает он.

И последнее, в иностранных журналах гуманитарной направленности присутствует политическая цензура, добавляет Андрей Козлов. «Попробуйте в своей статье положительно оценить деятельность руководителей современного российского государства, одобрить их действия в Сирии, при присоединении Крыма… Вашу работу однозначно не примут к публикации», — пояснил профессор «Парламентской газете».

Поэтому Андрей Козлов предлагает персонифицированный подход к включению в список ВАК России зарубежных журналов, которые бы учитывались при защите диссертации. Некоторые российские издания из списка ВАК уже индексируются в международных базах. Аналогичный механизм мог бы работать и в обратном направлении, считает учёный.

Новым проектом также собираются освободить соискателей степени доктора наук от необходимости писать к защите специальную диссертацию. Вместо этого можно будет подготовить научный доклад, суммирующий опубликованные исследования. Но это коснётся только тех, кто опубликовал несколько десятков работ в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. Для защиты по гуманитарным и общественным наукам понадобится 50 публикаций, а по другим наукам, например, физике или химии — 30 работ. Для сравнения, тем, кто пишет специальную диссертацию по гуманитарным и общественным наукам, надо представить 15 публикаций в журналах из перечня ВАК, а если речь идёт о точных науках — разместить в них 10 работ.

Как пояснял ранее глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов, у учёного может быть масса публикаций, уже подтверждающих его знания, и нет смысла требовать от него писать объёмную диссертацию. С докладом защищаются, например, в США и некоторых европейских странах, чтобы получить степень PhD.

Научному сообществу нужно адекватно реагировать на перемены в мире, поэтому в целом без изменений не обойтись, считает Владимир Кононов. По его мнению, возможно и учитывать публикации в изданиях из различных баз данных наравне с ВАКовскими, и разрешить защищать докторскую диссертацию на основании научного доклада, но это может стать поводом для дискуссии.

«Если научная ценность публикаций очевидна, то присвоение докторской степени становится лишь формальным признанием вклада соискателя в науку. С другой стороны, высказывают опасения, что это может стать тем фактором, который нивелирует ценность докторской степени», — сказал депутат.

Считаешь степень незаслуженной — докажи

В Минобрнауки задались и вопросом, насколько обосновано предлагают лишать кандидатов и докторов наук степеней. Сейчас нет чётких оснований, по которым гражданин или организация могут подать такое заявление. В итоге обращений поступает всё больше, но значительная их часть не обоснованы, а доводы не подтверждаются, поясняют авторы инициативы.

Если новое постановление утвердят, подать заявление с просьбой лишить учёного степени можно будет только в определённых случаях — например, если суд или компетентный орган признает диплом учёного или заключение на его диссертацию поддельными, или если заявитель обнаружит факты, что соискатель представил ложные сведения о своих публикациях или не указал соавтора диссертации.

Заявитель будет обязан приложить документы и материалы, подтверждающие его доводы. Если же их не будет, в министерстве не станут рассматривать обращение.