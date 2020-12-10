Что тревожно произошло с пенсионными накоплениями в 2020 году. Чего опасться пенсионерам?

Если в 2019 году средняя доходность составляла 10,7 процента, то, по предварительному прогнозу, в 2020 году она не превысит 6,5 процента.

Общий объём накоплений в НПФ на начало октября составил более 2,9 трлн рублей

Пандемия коронавируса и нестабильные цены на нефть спровоцировали экономический кризис, который привёл к снижению доходности накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах. Если в 2019 году средняя доходность составляла 10,7 процента, то, по предварительному прогнозу, в 2020 году она не превысит 6,5 процента. Об этом 8 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.

На следующий год показатели также ожидаются невысокими — до семи процентов годовых.

Единственный способ увеличить свои накопления — это инвестировать в негосударственные фонды. После завершения трудовой деятельности эти средства составят часть накопительной пенсии. Но только чтобы сохранить свои деньги, нужно, чтобы доходность на несколько процентов превышала инфляцию. А ведь НПФ ещё тратят часть средств на вознаграждение управляющим компаниям и на себя.

По данным Центробанка, среднее значение по всем фондам за девять месяцев составляет чуть свыше 6,4 процента, а с учётом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию — 5,7 процента. В среднем это выше инфляции, однако реальная доходность может сократиться ещё больше по итогам последних трёх месяцев.

Общий объём накоплений в НПФ на начало октября составил более 2,9 трлн рублей.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сейчас нет оснований для ожидания высокой доходности вложений пенсионных средств, стоит задача сохранить первоначальный капитал.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере шести процентов от зарплаты россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству эта норма действует до 2022 года включительно. По задумке кабмина реализация законопроекта приведёт к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

В октябре 2019 года Минфин и ЦБ РФ представили новый вид системы накопительной пенсии, который позволит гражданам создавать накопления при помощи работодателя или самостоятельно, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Концепция ГПП пришла на смену концепции индивидуального пенсионного плана (ИПК). ГПП — это стандартизированный план в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). На него предполагалось перенести большую часть инфраструктуры поздней версии ИПК. Работу над ГПП замедлила пандемия коронавируса.

В июне первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил «Парламентской газете», что новая система пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план — непривычное для российских реалий явление. По мнению сенатора, для успеха реализации проекта он должен удовлетворять интересы людей, работодателей и государства.