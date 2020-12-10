Мощную денежную поддержку могут оказать многодетным семьям в самое ближайшее время

Предлагается компенсировать ипотечные кредиты на строительство жилого помещения семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.

Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование таким кредитом

Предлагается компенсировать ипотечные кредиты на строительство жилого помещения семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети. Соответствующий законопроект планируется рассмотрела 9 декабря на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Инициативу внесли депутаты Даниил Бессарабов, Антон Гетта и Ольга Павлова. На практике широко применяется и доказала свою эффективность мера поддержки, в соответствии с которой средства материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение ипотечных обязательств не только при приобретении, но и при строительстве жилого помещения, отмечают авторы.

«Расширение целей кредитного договора (договора займа) на случай строительства жилого помещения будут способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России», — полагают депутаты. Кабмин отмечает необходимость предусмотреть в документе при его доработке, что предметом договора ипотеки (залога недвижимости), заключённого в обеспечение исполнения обязательств по договору ипотечного жилищного кредита (займа), должен быть земельный участок, на котором предполагается строительство.

По действующим нормам до 450 тысяч рублей включительно направляется на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу), который брал один из родителей в семьях, где в 2019-2022 годах родились третий ребёнок или последующие дети. В случае, если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов за пользование таким кредитом.

Это касается кредитов, предоставляемых на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения, в том числе объекта ИЖС или земельного участка, предоставленного для строительства, либо приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению об уступке прав требований по такому договору.

Источник: Парламентская газета