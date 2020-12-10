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Прожиточный минимум отвяжут от потребительской корзины. Что это даст?

15:20 10.12.2020 Фото: pixabay
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Также предлагается прожиточный минимум для трудоспособного населения установить на уровне 109 процентов прожиточного минимума на душу населения, для детей — 97 процентов, а для пенсионеров — 86 процентов.

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С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля

Величину прожиточного минимума в России хотят рассчитывать с учётом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда — с учётом медианной зарплаты. Такой законопроект Правительства депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 9 декабря.

Начиная с 2021 года в России планируют отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины. Авторы законопроекта предлагают определять его как 44,2 процента от среднедушевого дохода, отмечая, что это позволит учитывать при расчёте более объективные показатели экономической и социальной стабильности.

Согласно пояснительной записке к документу, пересматривать прожиточный минимум планируется ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. Также предлагается прожиточный минимум для трудоспособного населения установить на уровне 109 процентов прожиточного минимума на душу населения, для детей — 97 процентов, а для пенсионеров — 86 процентов.

Таким образом, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, увеличившись по сравнению с действующим показателем (12 130 руб.) на 5,5 процента. По оценкам кабмина, это затронет 3,9 млн человек.

Источник: Парламентская газета

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Как часто надо пересматривать величину прожиточного минимума?

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