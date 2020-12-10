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Как изменилась жизнь учителей с приходом "цифры"

08:45 10.12.2020 Фото: pixabay
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Важно, чтобы и опытные педагоги, и молодые специалисты не боялись пробовать новые форматы работы на уроках.

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Важно, чтобы и опытные педагоги, и молодые специалисты не боялись пробовать новые форматы работы на уроках.
Когда-то в распоряжении молодого учителя даже в крупной столичной школе из технических средств был только диапроектор (да, кто-то еще помнит, что это такое). А сегодня это и Московская электронная школа, и современное лабораторное оборудование, и интерактивные доски-панели, и ноутбуки. О том, как учителя делали первые шаги в профессию вчера и сегодня, - в материале "РГ".

Заместитель директора школы №1950 Ирина Евгеньевна Дягилева:

Прохождение педагогической практики спустя четверть века изменилось кардинально. Я пришла работать в школу 26 лет назад как студентка Педагогического колледжа №3 в должности учителя начальных классов. Большую часть времени наблюдала уроки, а к первому своему пробному уроку написала конспект на 18 листах. Конспект был оценен целой комиссией, которая решала правильно или нет я выбрала стихотворения для урока по внеклассному чтению, верно или нет подобрала загадки для расширения кругозора учеников. Торжественно вручив мне указку и мел, заместитель директора по начальной школе проводила меня на первый мой урок. В дальнейшем все мои уроки проходили в присутствии учителя начальных классов, которая проверяла мои конспекты. И хотя все учителя неплохо ко мне относились, материал надо было искать и выбирать самой. Здесь могла помочь только библиотека.

Сейчас у человека, делающего первые шаги в педагогической деятельности, есть весь "набор" информации и инструментов. У современного студента нет необходимости разыскивать заместителя директора или учителя, к которому он прикреплен: корпоративная почта и возможность выйти на конференцсвязь с любого гаджета позволяет всегда получить консультацию. Наставник не только подскажет, где найти материал для урока, но и как его использовать. Необходимые материалы можно найти в библиотеке МЭШ в виде сценария урока, аудио, видеоматериалов или скачать сам учебник, не поджидая в коридоре библиотекаря. Графический планшет позволяет реализовывать многие идеи проведения урока математики, а профессиональные сообщества - получить и внешнюю консультацию. Нет необходимости бежать к завучу, спрашивая: какую-же оценку поставить. Достаточно зайти на сайт школы и прочитать положение о порядке выставления промежуточных и итоговых оценок.

Учитель математики школы № 1234, аспирант МГПУ Александр Александрович Жданов:

Важно, чтобы и опытные педагоги, и молодые специалисты не боялись пробовать новые форматы работы на уроках. Цифровые технологии в образовании стремительно развиваются. Сложившаяся ситуация в мире бросила вызов всей системе образования: мало организовать дистанционное обучение, нужно еще постараться сделать его не менее эффективным, чем очное. Если техническая сторона вопроса отчасти зависит от IT-специалистов, то организация эффективного обучения полностью ложится на плечи современного педагога. Важно, чтобы и опытные педагоги, и молодые специалисты хотели поделиться своими идеями и наработками с коллегами, разместив авторские материалы в электронной библиотеке МЭШ. Среди них есть и сценарии уроков, и интерактивные приложения, и виртуальные лаборатории, которые позволяют сделать первые уроки будущих педагогов информативными, яркими, динамичными и запоминающимися для учеников.

Учитель русского языка и литературы Школы на Яузе Ирина Лазаревна Грановская:

40 лет назад у нас не было технологичных проекторов, интерактивных досок, МЭШ. Мы заставляли детей учить наизусть правила русского языка и выполняли в тетрадях упражнения, чтобы закрепить материал. Уроки сегодня проходят с использованием современных технологий, думаю, что для молодых учителей и школьников это вполне естественно, ведь они выросли в эпоху цифровизации. Я с надеждой смотрю на студентов, которые приходят на практику к нам в школу. Они уже не боятся первый раз войти в класс, быстрее находят с учениками общий язык и свободно обращаются с новыми технологиями.

обучение педагог цифровые технологии
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