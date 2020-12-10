Какие категории семей с детьми получат ежемесячную выплату в 2095 рублей, разъяснили в Госдуме

Предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх. Таких родителей, по оценкам, всего 15 тысяч.

Увеличение фиксированной выплаты составит 2095 рублей

Родителям — опекунам детей-инвалидов, не находящихся на полном государственном обеспечении, могут повысить фиксированную выплату к страховой пенсии. Такой правительственный законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении на пленарном заседании 8 декабря.

Законопроект подготовлен для реализации положений решения Конституционного суда от 22 апреля 2020 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

«Предлагается устанавливать родителям, являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, представляя законопроект.

В свою очередь, член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что сейчас суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты страховой пенсии для таких родителей.

«В почти 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объём доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов. В связи с этим они якобы не могут являться иждивенцами таких родителей», — рассказала депутат.

Предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх. «Таких родителей у нас, по оценкам, всего 15 тысяч. Увеличение фиксированной выплаты составит 2095 рублей, таким образом, мы в бюджете укладываемся в 31,9 млн рублей», — добавила Бессараб.

Источник: Парламентская газета