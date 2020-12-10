Какие категории семей с детьми получат ежемесячную выплату в 2095 рублей, разъяснили в Госдуме

Родителям — опекунам детей-инвалидов, не находящихся на полном государственном обеспечении, могут повысить фиксированную выплату к страховой пенсии. Такой правительственный законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении на пленарном заседании 8 декабря.
Законопроект подготовлен для реализации положений решения Конституционного суда от 22 апреля 2020 года по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».
«Предлагается устанавливать родителям, являющимся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — рассказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, представляя законопроект.
В свою очередь, член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что сейчас суды неоднозначно оценивают право на повышение фиксированной части выплаты страховой пенсии для таких родителей.
«В почти 50% случаев из судебной практики таким родителям отказывают в связи с тем, что якобы их доходы меньше, чем весь объём доходов, выплачиваемых на детей — недееспособных инвалидов. В связи с этим они якобы не могут являться иждивенцами таких родителей», — рассказала депутат.
Предусматривается повышение в размере одной трети фиксированной части пенсии на каждого недееспособного или нетрудоспособного члена семьи, но не более чем для трёх. «Таких родителей у нас, по оценкам, всего 15 тысяч. Увеличение фиксированной выплаты составит 2095 рублей, таким образом, мы в бюджете укладываемся в 31,9 млн рублей», — добавила Бессараб.
Источник: Парламентская газета