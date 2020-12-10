Новый год в условиях пандемии: как встретить его с оптимизмом? Советы психолога

Инна Юрьевна, предновогодняя суета - испытание для одиноких людей?

Инна Хамитова: Да, во время праздников - долгих, семейных, люди очень остро ощущают свое одиночество. Это замечено во всем мире: увеличивается даже число суицидов. А ноябрь и декабрь вообще депрессивные месяцы, солнца мало, дни темные и короткие. В такое время особенно важно соблюдать "технику безопасности" - психогигиену. Не случайно многие люди - и это, пожалуй, выход - стараются не относиться к Новому году как к семейному празднику. Я говорю не о тех, кто считает себя свободным и независимым и этим счастлив. А именно о тех, кто как раз нуждается в близких людях, но одинок против своей воли. По разным причинам: банальный отъезд, развод, потеря близкого. Вот такое одиночество воспринимается очень тяжело. Поэтому, кроме праздника и торжества, хорошо бы соблюдать технику безопасности, психогигиену.

Перенесите в онлайн абсолютно все то, что вы бы делали при личной встрече. И оставайтесь на связи!

Сейчас многие вынужденно сделались одиночками. Этот Новый год потяжелее других будет?

Инна Хамитова: Мы оказались в ловушке. Чтобы позаботиться о своих старших родных, мы вынуждены... с ними не общаться! Парадоксальная вещь! Я бы это назвала дистанцированием с любовью. Хорошо, что мы живем не в те времена, когда, если ты не рядом физически, тебя невозможно и увидеть. К счастью, у нас теперь есть электронные средства связи. Установи родителям Zoom, Skype, научи их пользоваться WhatsApp. Сделай что-нибудь, чтобы они могли видеть тебя, внуков! Пусть по 5-15 минут, но такие встречи должны быть частыми и регулярными.

К сожалению, по интернету невозможно обнять родного человека...

Инна Хамитова: Недостаток чисто физического контакта ведет к сенсорной депривации, что плохо сказывается на всех, а особенно на пожилых. Конечно, это неполноценная замена, но подарите своим близким такие длинные, приятные на ощупь подушки-обнимашки, снимающие стресс. Иногда на них - не без юмора - даже печатают фотопортреты.

А как помочь самому себе, когда в новогодние каникулы оказался в вынужденном уединении?

Инна Хамитова: Задать себе вопрос: как я себя чувствую, оставаясь один? Может, мне комфортно, может, это время для себя? Но даже закоренелому интроверту необходимо время от времени выходить в люди - мы все же существа стайные. Если ловите себя на мысли "что же я один?", то, возможно, настало время устроить сеанс связи. Но не просто поговорить с приятелем, сидя перед экраном. В онлайн можно делать массу всего: собраться большой или маленькой компанией, выпить чаю, а то и шампанского, поиграть в игры, попеть караоке. Вынужденные пользоваться Zoom для работы и учебы люди открыли, что в онлайн можно и просто общаться. И многие теперь видятся с друзьями, родственниками даже чаще, чем раньше. Важно, чтобы это переросло в настоящий ритуал. Например, в период строгой весенней изоляции у меня сложилось даже несколько таких ритуалов: по субботам мы встречаемся с друзьями по институту, по пятницам - со школьными друзьями. По понедельникам - с коллегами. И мы придумали такие же ритуалы для наших студентов: создали для них киноклуб, книжный клуб, круглые столы. Очень важно оставаться на связи.

То есть нужно не полагаться на удобный случай, а выработать расписание?

Инна Хамитова: Да. Ритуалы вообще очень важны, а особенно на дистанционке (или на тех же новогодних каникулах, если вы сильно ограничены в возможностях общения). К примеру, каждое утро вы встаете, умываетесь, заправляете постель, делаете зарядку, иначе легко растечься по дивану. А потеря физической формы запускает новый цикл уныния, ухудшает психологическое состояние. Без режима дня можно незаметно для себя съехать в депрессию. Да, вы можете провести весь день в постели, валяться в пижаме. Но если так же пройдет и второй, и третий день, обязательно впадете в тоску. Дело в том, что у нас есть рефлекс: если мы проводим время в постели, организм "думает", что мы больны. Это бессознательный процесс. Дальше нам становится сложно встать, встряхнуться - и пошло-поехало, замкнутый круг.

Это напомнило мне о многих подростках, которые сейчас учатся за планшетами, не вставая с кровати. Так же они могут провести и каникулы...

Инна Хамитова: А ведь они больше всех нуждаются в движении, в прогулках. Вытаскивайте их всеми силами на улицу. Если подросток уж очень сопротивляется, взывайте к добрым чувствам: скажите, что это вам необходимо подвигаться, но в одиночку так трудно себя заставить! Чинно ходить с вами по дорожкам ему скучно, организовывайте разную активность: коньки, снежки, просто поваляться в снегу. Он будет думать, что это надо вам, а вы - печься о нем, получится взаимопомощь. Подростки и раньше благополучно общались, "жили" в Сети, в изоляции они страдают куда более физически, чем психологически.

А если у подростка нет друзей, с кем он мог бы общаться онлайн, как ему помочь сейчас, когда он томится один дома?

Инна Хамитова: Пандемия - так себе время для заведения друзей. Они появляются в процессе совместной деятельности - в школе, секции, театральной студии. Но даже если ты в онлайн-игру играешь, у тебя есть шанс завести друзей. Сейчас есть много психологических клубов для подростков, и все они перешли в онлайн. У детей там все время идут групповые мероприятия. Возможно, ваш подросток так и останется интровертом, но точно научится общаться и обзаведется кругом знакомств.

Новогодние каникулы у многих ассоциируются с путешествиями. Теперь от таких поездок пришлось воздержаться. Как справиться с разочарованием?

Инна Хамитова: Да, особенно необходима такая перезагрузка, когда у вас напряженная работа. Чем прекрасны дальние поездки? Вы полностью меняете декорации и как будто "выходите" из ситуации длительного напряжения. Многие, для кого отправиться в путешествие и было их способом перезагрузки, сейчас действительно страдают. Но, к счастью, остались поездки по собственной стране - хорошая возможность узнать ее. В конце концов, северное сияние есть не только в Норвегии, но и в Мурманске, а в Беларуси, например, прекрасные лыжные курорты. Если поехать в другие города вы все-таки не рискуете, то, чтобы переключиться, сменить картинку, достаточно как можно чаще просто выезжать на природу, освоить что-то новое, например встать на коньки.

Пытаюсь представить саму новогоднюю ночь. Итак, если ты оказался совсем один...

Инна Хамитова: Устройте настоящую новогоднюю вечеринку с помощью интернета. Перенесите в онлайн абсолютно все то, что вы бы делали при личной встрече. Организуйте доставку подарков, угощения, накройте стол, нарядите елку. И оставайтесь на связи!

Инна Хамитова - клинический психолог, директор и соучредитель Центра системной семейной терапии. Член Европейской ассоциации психотерапии (EAP).