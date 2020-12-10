Разрешила блокировать YouTube и Facebook из-за "цензуры" российских СМИ Госдума

Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.

Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.

В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.

Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube.

Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.