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Разрешила блокировать YouTube и Facebook из-за "цензуры" российских СМИ Госдума

09:15 10.12.2020 Фото: pixabay
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Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

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Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ, иностранные интернет-платформы будут наказывать за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
Касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
Проект предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы.
Как сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, блокировка и замедление трафика могут сочетаться со штрафом, так как "одно другое не отменяет". По его словам, блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.
В свою очередь, еще один составитель документа Антон Горелкин уточнил агентству, что штраф для интернет-платформ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Генпрокурор по согласованию с МИД сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменит решение о принятых мерах.
Законопроект будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube.
Также, согласно законопроекту, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Сначала ведомство направит предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если это не произойдет в положенный срок, то доступ к ресурсу полностью или частично ограничат.
Вместе с тем, как отметил первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, законопроект не обязывает Роскомнадзор вводить санкции, а лишь дает необходимый для этого инструмент.
закон СМИ цензура
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